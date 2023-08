i Autor: Shutterstock Dwóch Rosjan płynących wyczarterowanych jachtem pod polską banderą wpłynęło do portu w Ustce, zdj. ilustracyjne

Co się stało?

Rosjanie zawinęli do portu w Ustce. Potrzebowali pomocy medycznej, ale nie mogli zejść na ląd

Dwóch Rosjan płynących wyczarterowanych jachtem pod polską banderą wpłynęło do portu w Ustce. Mężczyzna zgłosił kapitanatowi, że źle się czuje i potrzebuje pomocy medycznej, dlatego jednostka otrzymała zgodę na zatrzymanie się na terenie Polski. Do poszkodowanego udali się ratownicy medyczni, ale zarówno on, jak i jego towarzysz nie mogli zejść na ląd.