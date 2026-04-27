Skandal w słupskim szpitalu! Przyszedł odwiedzić żonę, a skończył na komisariacie. Wszystko się nagrało

Mężczyzna odwiedzający żonę w szpitalu w Słupsku dokonał kradzieży.

44-latek wykorzystał nieuwagę, by ukraść torebkę innej pacjentce.

Złodziej został zatrzymany, a teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Jakie były motywy jego działania?

Szokujące sceny w szpitalu! Przyszedł do żony, a okradł pacjentkę

Bulwersująca sytuacja w słupskim szpitalu. 44-latek, który odwiedzał swoją chorą żonę, wykorzystał chwilę nieuwagi i okradł inną pacjentkę. Do zdarzenia doszło na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Śledczy dotarli do nagrań monitoringu, na których widać, jak 44-latek, wychodząc z sali po wizycie u żony, podchodzi do łóżka innej kobiety i zabiera jej torebkę wraz z dokumentami i rzeczami osobistymi.

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze szybko ustalili, że na sali pod nieobecność kobiety, oprócz innej pacjentki był odwiedzający ją mąż. Kryminalni, weryfikując okoliczności tego incydentu, dotarli do monitoringu, na którym widać jak 44-latek podczas odwiedzin swojej chorej żony, wychodząc, podchodzi do łóżka innej pacjentki i kradnie jej torebkę razem z innymi rzeczami osobistymi oraz dokumentami - tłumaczy rzecznik słupskiej komendy.

Szybka akcja policji! Złodziej ze szpitala w rękach funkcjonariuszy

Mężczyzna długo nie cieszył się wolnością. Już następnego dnia rano został zatrzymany przez policję. 44-letni mieszkaniec Słupska usłyszał zarzuty kradzieży, a straty oszacowano na blisko 2 tysiące złotych. Teraz grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

