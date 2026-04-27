Skandal w słupskim szpitalu! Przyszedł odwiedzić żonę, a skończył na komisariacie. Wszystko się nagrało

Dawid Piątkowski
2026-04-27 16:00

Skandal w słupskim szpitalu! Miał odwiedzać chorą żonę, a wykorzystał sytuację i okradł inną pacjentkę. 44-latek zabrał torebkę z dokumentami i rzeczami osobistymi, powodując straty na blisko 2 tysiące złotych. Został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Bulwersująca sytuacja w słupskim szpitalu. 44-latek, który odwiedzał swoją chorą żonę, wykorzystał chwilę nieuwagi i okradł inną pacjentkę. Do zdarzenia doszło na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Śledczy dotarli do nagrań monitoringu, na których widać, jak 44-latek, wychodząc z sali po wizycie u żony, podchodzi do łóżka innej kobiety i zabiera jej torebkę wraz z dokumentami i rzeczami osobistymi.

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze szybko ustalili, że na sali pod nieobecność kobiety, oprócz innej pacjentki był odwiedzający ją mąż. Kryminalni, weryfikując okoliczności tego incydentu, dotarli do monitoringu, na którym widać jak 44-latek podczas odwiedzin swojej chorej żony, wychodząc, podchodzi do łóżka innej pacjentki i kradnie jej torebkę razem z innymi rzeczami osobistymi oraz dokumentami - tłumaczy rzecznik słupskiej komendy.

Mężczyzna długo nie cieszył się wolnością. Już następnego dnia rano został zatrzymany przez policję. 44-letni mieszkaniec Słupska usłyszał zarzuty kradzieży, a straty oszacowano na blisko 2 tysiące złotych. Teraz grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Przeczytaj także:
Strażacy wykonali piękny gest dla chorych. Odłożyli sikawki i złapali za maszyn…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Na miejscu tragedii Łukasz Litewki wciąż przybywa kwiatów, zniczy i maskotek
