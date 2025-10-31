Spis treści
Dzień Wszystkich Świętych 2025. Gdzie zrobimy zakupy?
Zbliża się 1 listopada, więc czas, w którym Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, często podróżując po całym kraju. W natłoku przygotowań łatwo jednak zapomnieć o codziennych zakupach. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, gdzie będzie można kupić znicze, kwiaty czy podstawowe produkty spożywcze w tym dniu. Warto pamiętać, że 1 listopada to ustawowo dzień wolny od pracy, dlatego większość dużych sklepów, galerii handlowych i marketów będzie zamknięta. Na szczęście nie wszystkie punkty handlowe przerywają działalność – część mniejszych sklepów i sieci franczyzowych pozostanie otwarta.
Sklepy otwarte 1 listopada 2025
Mimo że 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i obowiązuje zakaz handlu, to nie wszystkie placówki są zamknięte. Otwarte mogą być między innymi:
- małe sklepy osiedlowe lub takie, gdzie za ladą stoi właściciel
- sklepy działające na stacjach paliw - stacje benzynowe często prowadzą sprzedaż również produktów spożywczych i mogą działać w święto
- apteki oraz punkty apteczne - ze względu na charakter świadczenia usług zdrowotnych mogą być otwarte
- sklepy zlokalizowane na dworcach, w portach lub na lotniskach
- sieci franczyzowe.
W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę sklepów otwartych na Wszystkich Świętych 2025.
Czy 1 listopada sklepy będą otwarte?
W dzień Wszystkich Świętych większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. Właśnie dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze zrobienie zakupów – najlepiej w piątek przed świętem, aby uniknąć problemów i mieć pewność, że wszystko, co potrzebne, będzie dostępne. Jeśli jednak okaże się, że brakuje ci np. znicza na cmentarz, możesz spróbować kupić go m.in. na stacjach benzynowych. W związku z 1 listopada część miejsc tego typu prawdopodobnie wprowadzi je do oferty.