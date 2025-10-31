Sklepy otwarte 1 listopada 2025. Jakie sklepy są otwarte w Dzień Wszystkich Świętych?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-31 14:04

W Dzień Wszystkich Świętych większość dużych sklepów i galerii handlowych w Polsce będzie zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nigdzie nie zrobimy zakupów. 1 listopada potrzebne produkty będzie można kupić w wybranych miejscach. Jakich? Mamy listę!

Super Express Google News

Dzień Wszystkich Świętych 2025. Gdzie zrobimy zakupy?

Zbliża się 1 listopada, więc czas, w którym Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, często podróżując po całym kraju. W natłoku przygotowań łatwo jednak zapomnieć o codziennych zakupach. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, gdzie będzie można kupić znicze, kwiaty czy podstawowe produkty spożywcze w tym dniu. Warto pamiętać, że 1 listopada to ustawowo dzień wolny od pracy, dlatego większość dużych sklepów, galerii handlowych i marketów będzie zamknięta. Na szczęście nie wszystkie punkty handlowe przerywają działalność – część mniejszych sklepów i sieci franczyzowych pozostanie otwarta. 

Polecany artykuł:

Czy Halloween jest złe dla katolików? Trzeba zakazać. Papież nie ma wątpliwości

Sklepy otwarte 1 listopada 2025

Mimo że 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i obowiązuje zakaz handlu, to nie wszystkie placówki są zamknięte. Otwarte mogą być między innymi:

  • małe sklepy osiedlowe lub takie, gdzie za ladą stoi właściciel
  • sklepy działające na stacjach paliw - stacje benzynowe często prowadzą sprzedaż również produktów spożywczych i mogą działać w święto
  • apteki oraz punkty apteczne - ze względu na charakter świadczenia usług zdrowotnych mogą być otwarte
  • sklepy zlokalizowane na dworcach, w portach lub na lotniskach
  • sieci franczyzowe.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę sklepów otwartych na Wszystkich Świętych 2025.

sklep spożywczy
7 zdjęć

Czy 1 listopada sklepy będą otwarte?

W dzień Wszystkich Świętych większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. Właśnie dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze zrobienie zakupów – najlepiej w piątek przed świętem, aby uniknąć problemów i mieć pewność, że wszystko, co potrzebne, będzie dostępne. Jeśli jednak okaże się, że brakuje ci np. znicza na cmentarz, możesz spróbować kupić go m.in. na stacjach benzynowych. W związku z 1 listopada część miejsc tego typu prawdopodobnie wprowadzi je do oferty.

QUIZ na Wszystkich Świętych. 10 pytań o najsłynniejsze cmentarze w Polsce i na świecie
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! W jakiej dzielnicy Warszawy położone są Powązki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
SKLEPY