Słynny kot z Gdańska będzie miał swój pomnik! Rysiu wyciska łzy w całej Europie

Na kilka minut przed przyjazdem pociągu do Kościerzyny, na peronie pojawiła się mama z synkiem, a za nimi podążał piękny, rudy kot, łasząc się i miaucząc. Na nasze pytanie o tego rudego słodziaka, mama odpowiedziała, że to ich kot, który wszędzie za nimi chodzi, a teraz odprowadza ich na pociąg. Powiedziała, że to nie pierwszy raz i jak tylko wsiądą do pociągu, to kot sam wróci do domu, bo mieszkają w pobliżu