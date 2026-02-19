Sopot ma powody do świętowania. Turyści z tego kraju zostawiają tu fortunę

Kto szasta pieniędzmi? Zaskakujące dane

Możemy zapomnieć o Sopocie, który pustoszeje wraz z końcem lata. Analizy za 2025 rok pokazują czarno na białym: kurort tętni życiem przez okrągły rok. Raporty GUS i dane z kart VISA ujawniają, że turyści nie tylko chętniej tu wracają, ale też zostają na dłużej i wydają znacznie więcej pieniędzy, co potwierdzają analizy Sopockiej Organizacji Turystycznej.

Zaglądając do portfeli turystów z Polski, można się zdziwić. Królują sąsiedzi z Gdańska i Gdyni oraz przyjezdni ze stolicy, ale w 2025 roku do elitarnego grona dołączyli mieszkańcy Wrocławia. Co ciekawe, najszybciej rosną wydatki gości z Białegostoku, co jest sporym zaskoczeniem. W skali kraju Polacy zostawili w kurorcie o blisko 9 procent więcej gotówki niż rok wcześniej.

Interesująco przedstawiają się także dane dotyczące turystów zagranicznych. Choć na ulicach najłatwiej spotkać Niemców, to wcale nie oni są liderami w wydawaniu pieniędzy. Prawdziwą fortunę zostawiają w Sopocie Norwegowie, deklasując inne nacje. Tuż za nimi plasują się Brytyjczycy, Amerykanie i Szwedzi. Zagraniczni turyści płacą kartami coraz chętniej – wzrost wydatków o ponad 24 procent względem 2023 roku robi kolosalne wrażenie.

Sopot nie zasypia na zimę. To prawdziwy przełom

Sopot przyciąga turystów także w chłodniejszych porach roku. Jesienią i zimą Polacy wydali tam o blisko 40 procent więcej niż jeszcze dwa lata temu. To dowód na to, że miasto przyciąga gości nawet w mroźne miesiące. Co więcej, zmienił się styl wypoczynku. Zamiast szybkich wypadów na weekend, turyści wybierają dłuższe pobyty, co widać po wyraźnym wzroście liczby noclegów. Sopot stał się kierunkiem całorocznym.

Badanie ruchu turystycznego w Sopocie było możliwe dzięki dofinansowaniu zadania publicznego „Przygotowanie i opracowanie metodologii badania wpływu turystyki na rozwój gospodarki Polskiej Marki Turystycznej Sopot” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z umową nr 2025/0057/2265/UDOT/DT/BP/IC z dnia 13 czerwca 2025 r.

