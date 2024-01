Środek zimy, a oni ukradli dwa baseny ogrodowe! Policjanci zrobili wielkie oczy

To kolejny odcinek serialu pt. "Złodzieje są w stanie ukraść wszystko". Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego potraktowali zgłoszenie o włamaniu do magazynu sklepowego bardzo poważnie. Okazało się, że nieznani wcześniej sprawcy włamali się tam pod osłoną nocy i zabrali... dwa baseny ogrodowe o wartości blisko 2 tysięcy złotych. Ciekawe, co zamierzali z nimi zrobić? Faktem jest, że nie uszło im to na sucho.

- W poniedziałek przed południem policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o popełnienie tego przestępstwa oraz odzyskali skradzione w wyniku włamania baseny. Sprawcy w wieku 34 i 38 lat ukryli swoje łupy w jednym z pustostanów - wyjaśnia asp. sztab. Marcin Kunka, oficer prasowy KPP w Starogardzie Gdańskim.

Ukradli dwa baseny ogrodowe. Grozi im aż 10 lat więzienia

Policjant ze Starogardu Gdańskiego dodaje, że obaj podejrzani zostali doprowadzeni do komendy, gdzie śledczy przedstawili im zarzuty. Teraz sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za włamanie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jak się okazuje, tęsknota za letnimi porami roku może drogo kosztować - to oczywiście piszemy z przymrużeniem oka. Funkcjonariusz dodaje, że przestępstwa to droga donikąd i prowadzą m.in. do utraty zaufania społecznego. Cóż, na razie panowie na pewno zapewnili sobie chwilową sławę i wywołali uśmiechy na twarzach okolicznych mieszkańców, którzy przeczytali o sprawie.