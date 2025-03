Straż miejska zapuka do mieszkań Polaków. Oni zapłacą kary

Spis treści

Straż miejska kontroluje domy i mieszkania

W 2024 roku straż miejska zyskała nowe uprawnienia, dzięki którym ma prawo do kontrolowania nieruchomości w celu sprawdzenia, czy właściciele dokonali wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatkowo osoby, które nie zobowiązały się dokonać wpisu, mogą otrzymać od pracowników straży miejskiej grzywnę!

Brak wpisu do CEEB grozi grzywną. Kto musi zgłosić się do CEEB

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolska baza danych, która gromadzi informacje o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Cały system został stworzony, by móc przejrzyście monitorować poziom emisji zanieczyszczeń i wspierać działania w Polsce na rzecz poprawy jakości powietrza.

Wpis do CEEB właściciel nowego budynku musi uiścić w ciągu 14 dni - brak wpisu może skutkować grzywną w wysokości do 500 do 5000 zł. Nieruchomość należy zgłosić do CEEB, jeśli źródło ciepła nie przekracza 1 MW mocy. W Polsce nadal wiele osób zapomina o dokonaniu wpisu, bowiem do 2024 roku jego brak nie był karany.

Strażnicy miejscy posiadają uprawnienia do wejścia do domów i mieszkań i ich sprawdzenia. W ramach kontroli funkcjonariusze badają, czy mieszkańcy złożyli deklarację do systemu CEEB, a także weryfikują jej zgodność ze stanem faktycznym - mówiła Angelika Wojciechowska, komendant straży miejskiej w Siemianowicach Śląskich cytowana przez biznes.interia.pl.

Jak wpisać się do CEEB?

Rejestracji do CEEB można dokonać na kilka sposobów:

listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

osobiście w urzędzie

przez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Wpis do CEEB jest bezpłatny i wymaga podania konkretnych danych o budynku i jego właścicielu.

Straż Miejska w Grudziądzu zwraca uwagę na parkujące auta na chodnikach

