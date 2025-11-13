Mężczyzna zaatakował policjantów piłą japońską, mundurowi użyli broni. Dramat w gdańskim mieszkaniu

Dramatyczne doniesienia z Gdańska! Dziś około godziny 14. policjanci interweniowali tam w jednym z bloków, w którym według ich informacji był mężczyzna mogący targnąć się na swoje życie. Interwencja zakończyła się jednak atakiem na mundurowych. Desperat zaatakował funkcjonariuszy przy użyciu tak zwanej piły japońskiej. Jeden z interweniujących mundurowych został ranny. Co aktualnie wiadomo na temat wydarzeń w Gdańsku? Podinsp. Magdalena Ciska relacjonuje dla "Super Expressu":

"Dziś przed godziną 14, w Gdańsku policjanci interweniowali w jednym z mieszkań wobec mężczyzny, który chciał targnąć się na swoje życie. W trakcie działań, prowadzonych przy udziale strażaków, funkcjonariusze próbowali dostać się do wnętrza mieszkania, aby udzielić mężczyźnie pomocy. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował jednego z interweniujących policjantów ostrym narzędziem tzw. piłą japońską, raniąc go w ramię. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia swojego oraz innych osób, policjant był zmuszony użyć broni służbowej. Mężczyzna został ranny i przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Do szpitala trafił również raniony policjant. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.pl

