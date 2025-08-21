Syreny zawyją w całym kraju. Hołd dla Krystiana - strażaka, który zginął podczas akcji w Kawlach

2025-08-21 16:15

Strażacy w całej Polsce oddadzą hołd Krystianowi Dułakowi, strażakowi ochotnikowi, który zginął podczas akcji gaśniczej w Kawlach (woj. pomorskie). Strażaka odnaleziono w środę (20 sierpnia) po tygodniu poszukiwań. W czwartek (21 sierpnia) o godz. 18 we wszystkich jednostkach w Polsce mają zostać włączone syreny.

  • W Kawlach doszło do tragedii podczas akcji gaśniczej, w której zginął młody strażak.
  • Ciało strażaka OSP Krystiana Dułaka odnaleziono w pogorzelisku hali, gdzie brał udział w gaszeniu pożaru.
  • Z całej Polski płyną kondolencje, a strażacy zostali wezwani do uczczenia pamięci zmarłego.
  • Jakie szczególne formy hołdu zostaną oddane Krystianowi Dułakowi?

Krystian Dułak zginął podczas akcji w Kawlach (woj. pomorskie). Młody strażak brał udział w prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W środę (20 sierpnia) podczas przeszukania pogorzeliska hali w Kawlach odnaleziono ciało strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach. Pożar zakładu produkcyjnego w Kawlach wybuchł 13 sierpnia.

- Miała to być normalna akcja ratownicza jak dziesiątki innych ale niestety stało się inaczej. Jest nam bardzo ciężko pogodzić się z tak ogromną stratą - napisali druhowie z OSP Sierakowice w pożegnalnym wpisie.

Kondolencje dla rodziny płyną z całej Polski. Dołączył do nich m.in. szef MSWiA, Marcin Kierwiński. - Ogromna tragedia. Podczas akcji gaśniczej w miejsc. Kawle zginął druh z OSP Sierakowice. Do końca pełnił swoją służbę - z odwagą i sercem - niosąc pomoc innym. Łączę się w bólu z Rodziną, Bliskimi i całą strażacką społecznością. Składam najszczersze kondolencje - przekazał minister.

W związku z tragiczną śmiercią strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach oraz prośbą Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, Państwowa Straż Pożarna apeluje o uczczenie pamięci zmarłego.

W czwartek (21 sierpnia 2025 r.) o godz. 18:00, we wszystkich jednostkach PSP włączone mają być sygnały świetlno-dźwiękowe, aby wspólnie oddać hołd druhowi z OSP w Sierakowicach, który odszedł na wieczną służbę, podczas akcji gaśniczach w Kawlach (woj. pomorskie)

- Zachęcamy również jednostki OSP do włączenia się w akcję i uczczenia pamięci Zmarłego w ten szczególny sposób. Jego poświęcenie, odwaga i służba na rzecz innych pozostaną w naszej pamięci na zawsze - czytamy we wpisie Państwowej Straży Pożarnej w mediach społecznościowych.

