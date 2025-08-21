Krystian zginął w trakcie akcji strażaków. "Ciężko się pogodzić ze stratą"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-21 12:02

Krystian Dułak zginął w trakcie akcji w Kawlach (województwo pomorskie). Młody strażak brał udział w prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. - Miała to być normalna akcja ratownicza jak dziesiątki innych ale niestety stało się inaczej. Jest nam bardzo ciężko pogodzić się z tak ogromną stratą - piszą druhowie z OSP Sierakowice.

  • Dramat rozegrał się w województwie pomorskim. Podczas przeszukania pogorzeliska hali w Kawlach odnaleziono ciało strażaka ochotnika z OSP Sierakowice, który zaginął 13 września. Zmarłego Krystiana Dułaka opłakują strażacy z całej Polski.
  • - Mieliśmy tyle planów i marzeń do realizacji. Za kilka dni mieliśmy świętować 100-lecie naszej jednostki, a teraz Ciebie już nie ma - napisali przedstawiciele OSP w Sierakowicach.
  • Minister Kierwiński i MSWiA składają kondolencje, a wsparcie płynie z całej Polski!

Tragiczna śmierć druha z OSP Sierakowice Krystiana Dułaka

To nie tak miało być. Strażacy podkreślają, że to miała być akcja ratunkowa, jak dziesiątki innych. Niestety, ziścił się czarny scenariusz. Młody strażak zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, które były następstwem pożaru zakładu produkcyjnego w Kawlach. - To ogromna tragedia dla całej strażackiej rodziny - mówił Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek, składając kondolencje bliskim zmarłego.

Czytaj więcej o sprawie:

Tragiczny finał akcji w Kawlach. Odnaleziono ciało zaginionego strażaka ochotnika!

Działania strażaków w Kawlach! Ogromne zniszczenia po pożarze hali. Zdjęcia z miejsca zdarzenia

Strażak ochotnik zginął w Kawlach. Kondolencje płyną z całej Polski

Na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach pojawiło się wzruszające pożegnanie Krystiana Dułaka. - Nikt z nas nie był przygotowany na taki finał. Miała to być zwyczajna akcja ratownicza, jak dziesiątki innych, ale niestety stało się inaczej. Jest nam bardzo ciężko pogodzić się z tak ogromną stratą - podkreślają druhowie.

- Mieliśmy tyle planów i marzeń do realizacji. Za kilka dni mieliśmy świętować 100-lecie naszej jednostki, a teraz Ciebie już nie ma. Bracie! OSP było tym, co Ciebie napędzało. Dążyłeś do tego, aby nasza jednostka była sprawnie działającym elementem systemu ratowniczego - zawsze gotowym dla wszystkich potrzebujących. Sam nigdy nikomu nie odmawiałeś pomocy, zawsze służyłeś radą - wspominają strażacy z OSP w województwie pomorskim.

Koledzy i koleżanki strażaka podkreślają, że podejmą wyzwanie i będą kontynuować dzieło Krystiana i dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

- Dla Ciebie nie było rzeczy niemożliwych. Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, poczucia humoru, dobrego słowa… Będzie nam tak zwyczajnie brakowało Ciebie - naszego Przyjaciela i przede wszystkim BOHATERA. W naszej strażnicy zawsze będzie miejsce dla Ciebie. Na zawsze pozostaniesz także w naszych sercach! Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych Krystiana - piszą strażacy ochotnicy (pisownia oryginalna).

Kondolencje dla rodziny płyną z całej Polski. Dołączył do nich m.in. szef MSWiA, Marcin Kierwiński. - Ogromna tragedia. Podczas akcji gaśniczej w miejsc. Kawle zginął druh z OSP Sierakowice. Do końca pełnił swoją służbę - z odwagą i sercem - niosąc pomoc innym. Łączę się w bólu z Rodziną, Bliskimi i całą strażacką społecznością. Składam najszczersze kondolencje - przekazał minister.

Nasza redakcja dołącza się do wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku rodziny i przyjaciół strażaka!

Kawle. Strażacy usuwają zniszczenia po pożarze hali przetwórstwa drobiu. W akcji robot gaśniczy i drony
11 zdjęć
Super Express Google News
Marszałek nagrodził strażaków ochotników. Obaj uratowali komuś życie. „To są bohaterowie!”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
ŚMIERĆ STRAŻAKA