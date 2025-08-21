Krystian zginął w trakcie akcji strażaków. "Ciężko się pogodzić ze stratą"

Dramat rozegrał się w województwie pomorskim. Podczas przeszukania pogorzeliska hali w Kawlach odnaleziono ciało strażaka ochotnika z OSP Sierakowice, który zaginął 13 września. Zmarłego Krystiana Dułaka opłakują strażacy z całej Polski.

Minister Kierwiński i MSWiA składają kondolencje, a wsparcie płynie z całej Polski!

Tragiczna śmierć druha z OSP Sierakowice Krystiana Dułaka

To nie tak miało być. Strażacy podkreślają, że to miała być akcja ratunkowa, jak dziesiątki innych. Niestety, ziścił się czarny scenariusz. Młody strażak zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, które były następstwem pożaru zakładu produkcyjnego w Kawlach. - To ogromna tragedia dla całej strażackiej rodziny - mówił Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek, składając kondolencje bliskim zmarłego.

Strażak ochotnik zginął w Kawlach. Kondolencje płyną z całej Polski

Na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach pojawiło się wzruszające pożegnanie Krystiana Dułaka. - Nikt z nas nie był przygotowany na taki finał. Miała to być zwyczajna akcja ratownicza, jak dziesiątki innych, ale niestety stało się inaczej. Jest nam bardzo ciężko pogodzić się z tak ogromną stratą - podkreślają druhowie.

- Mieliśmy tyle planów i marzeń do realizacji. Za kilka dni mieliśmy świętować 100-lecie naszej jednostki, a teraz Ciebie już nie ma. Bracie! OSP było tym, co Ciebie napędzało. Dążyłeś do tego, aby nasza jednostka była sprawnie działającym elementem systemu ratowniczego - zawsze gotowym dla wszystkich potrzebujących. Sam nigdy nikomu nie odmawiałeś pomocy, zawsze służyłeś radą - wspominają strażacy z OSP w województwie pomorskim.

Koledzy i koleżanki strażaka podkreślają, że podejmą wyzwanie i będą kontynuować dzieło Krystiana i dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

- Dla Ciebie nie było rzeczy niemożliwych. Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, poczucia humoru, dobrego słowa… Będzie nam tak zwyczajnie brakowało Ciebie - naszego Przyjaciela i przede wszystkim BOHATERA. W naszej strażnicy zawsze będzie miejsce dla Ciebie. Na zawsze pozostaniesz także w naszych sercach! Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych Krystiana - piszą strażacy ochotnicy (pisownia oryginalna).

Kondolencje dla rodziny płyną z całej Polski. Dołączył do nich m.in. szef MSWiA, Marcin Kierwiński. - Ogromna tragedia. Podczas akcji gaśniczej w miejsc. Kawle zginął druh z OSP Sierakowice. Do końca pełnił swoją służbę - z odwagą i sercem - niosąc pomoc innym. Łączę się w bólu z Rodziną, Bliskimi i całą strażacką społecznością. Składam najszczersze kondolencje - przekazał minister.

Nasza redakcja dołącza się do wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku rodziny i przyjaciół strażaka!