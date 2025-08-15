Trwają intensywne poszukiwania strażaka zaginionego podczas pożaru hali w Kawlach, angażując dziesiątki zastępów.

W akcji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, taki jak robot gaśniczy i drony, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność działań.

Strażacy podkreślają znaczenie wsparcia logistycznego i współpracy między służbami, które są kluczowe w tak trudnych operacjach.

Czy zaginiony strażak zostanie odnaleziony i jakie wyzwania nadal stoją przed ratownikami?

Kawle. Trzeci dzień działań strażaków po pożarze hali

Strażak, który wpadł w środę, 13 sierpnia, do wnętrza objętej pożarem hali w Kawlach, nadal ma status osoby zaginionej. Jego koledzy prowadzą poszukiwania za mężczyzną już trzeci dzień, równolegle realizując działania gaśniczo-ratownicze. W nocy z czwartku na piątek, 15 sierpnia, brało w nich udział 36 zastępów straży pożarne:

31 PSP;

4 OSP;

1 ZSP Lotos).

Mundurowi korzystali w tym czasie z robota gaśniczego PSP, który wykonywał zadania wewnątrz obiektu objętego pożarem, i z dronów, które stale monitorują teren akcji i są wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania szczegółowego. Przebywanie w hali, mimo że największe niebezpieczeństwo już minęło, nadal może stanowić zagrożenie dla strażaków.

- Kontynuowano rozbiórkę elementów konstrukcyjnych obiektu utrudniających prowadzenie rozpoznania i poszukiwań, a także zagrażających ratownikom (...) Strażacy nadal schładzają elementy konstrukcyjne obiektu oraz zwalczają punktowe ogniska pożaru - informuje Państwowa Straż Pożarna.

Strażacy biorący udział w gaszeniu pożaru w Kawlach podkreślają wagę pomocy, która płynie do nich od innych służb ratowniczych i osób nie biorących bezpośredniego udziału w działaniach.

- Podczas tak dużych i długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych i poszukiwawczych kluczowe znaczenie ma nie tylko praca na froncie walki z ogniem, lecz także zabezpieczenie logistyczne oraz współpraca między służbami🤝.🧑‍🚒Dziękujemy druhom z OSP Skrzeszewo za dostawę posiłków i napojów oraz organizację miejsc do wypoczynku dla strażaków i innych służb biorących udział w akcji. Wasze wsparcie jest nieocenione! - poinformowali.