Tragiczny pożar w Gdyni. Sąsiad bohaterem! Ryzykował życiem, by ratować poszkodowanego

Tragiczny pożar w Gdyni przy ul. Żelaznej. Nie żyje jedna osoba. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (19/20 sierpnia). Na uznanie zasługuje postawa jednego z sąsiadów, który ruszył na pomoc, narażając własne życie i zdrowie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w nocy z wtorku na środę (19/20 sierpnia) w Gdyni przy ul. Żelaznej. Jak poinformowała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, na miejsce zadysponowano kilka zespołów ratownictwa medycznego. Niestety, jedna osoba zmarła.

Zespoły ratownicze przystąpiły do akcji ratunkowej natychmiast po przybyciu na miejsce zdarzenia. Jak czytamy w artykule na stronie trojmiasto.eska.pl, „w obliczu tragedii, bohaterską postawą wykazał się sąsiad poszkodowanego. Nie wahając się ani chwili, ruszył on na pomoc, narażając własne zdrowie i życie”.

Heroizm sąsiada doceniła Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. - Szczególne słowa uznania należą się sąsiadowi poszkodowanego, który heroicznie ruszył na pomoc, narażając własne zdrowie. Jego szybka reakcja i odwaga zasługują na najwyższe uznanie -przyznali ratownicy.

Sąsiad poszkodowanego mężczyzny zatruł się tlenkiem węgla. Został on przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, gdzie poddawany jest leczeniu w oddziale hiperbarii.

Leczenie w komorze hiperbarycznej jest kluczowe w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, ponieważ przyspiesza eliminację toksycznego związku z organizmu i wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek.

