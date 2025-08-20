Tragiczny pożar w Gdyni. Sąsiad bohaterem! Ryzykował życiem, by ratować poszkodowanego

W Gdyni doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła jedna osoba.

Jeden z sąsiadów, ryzykując życie, ruszył na pomoc poszkodowanym.

Bohaterski sąsiad trafił do szpitala z zatruciem tlenkiem węgla.

Dowiedz się więcej o szczegółach zdarzenia i stanie poszkodowanego.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w nocy z wtorku na środę (19/20 sierpnia) w Gdyni przy ul. Żelaznej. Jak poinformowała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, na miejsce zadysponowano kilka zespołów ratownictwa medycznego. Niestety, jedna osoba zmarła.

Zespoły ratownicze przystąpiły do akcji ratunkowej natychmiast po przybyciu na miejsce zdarzenia. Jak czytamy w artykule na stronie trojmiasto.eska.pl, „w obliczu tragedii, bohaterską postawą wykazał się sąsiad poszkodowanego. Nie wahając się ani chwili, ruszył on na pomoc, narażając własne zdrowie i życie”.

Heroizm sąsiada doceniła Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. - Szczególne słowa uznania należą się sąsiadowi poszkodowanego, który heroicznie ruszył na pomoc, narażając własne zdrowie. Jego szybka reakcja i odwaga zasługują na najwyższe uznanie -przyznali ratownicy.

Sąsiad poszkodowanego mężczyzny zatruł się tlenkiem węgla. Został on przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, gdzie poddawany jest leczeniu w oddziale hiperbarii.

Leczenie w komorze hiperbarycznej jest kluczowe w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, ponieważ przyspiesza eliminację toksycznego związku z organizmu i wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek.

Źródło: Tragiczny pożar w Gdyni. Nie żyje mężczyzna. Sąsiad ryzykował życiem

