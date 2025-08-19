Dwie tragedie w kilka godzin. Pacjenci wypadli z okna szpitala w Wejherowie

Tragedia w szpitalu w Wejherowie. Pacjenci wypadli z okna! Co się stało?

Szokujące wieści z północy Polski. Informację o tragicznym zdarzeniu przekazało RMF FM. W Wejherowie (woj. pomorskie) nie żyją dwie osoby, pacjenci szpitala, którzy wypadli z okna. Poszkodowani to kobieta i mężczyzna, oboje w wieku 65 lat.

Do obydwu zdarzeń doszło we wtorek (19 sierpnia) w odstępie kilku godzin. Rano 65-letnia kobieta wypadła z okna na piątym pietrze, znajduje się tam oddział neurologiczny. Około pięć godzin później 65-letni mężczyzna z tego samego oddziału również wypadł z okna. Niestety, obojga pacjentów nie udało się uratować.

Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tych tragicznych zdarzeń. Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu zdarzenia i wyjaśniają szczegóły i okoliczności śmierci dwojga 65-latków.

Źródło: RMF FM