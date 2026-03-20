System kaucyjny w Polsce to dramat? Część Polaków nawet o nim nie słyszała

Anastazja Lisowska
2026-03-20 7:19

System kaucyjny w Polsce jest z nami już od kilku dobrych tygodni. Jakie wnioski płyną po tym czasie? Tego dowiadujemy się m.in. z sondażu instytutu IQS dla ALPLA. Wnioski z badania są jednak nieco zadziwiające, bowiem okazuje się, że nadal spora część Polaków nawet nie słyszała o wprowadzonych zmianach.

System kaucyjny w Polsce, oddajemy butelki w automatach

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce to mechanizm mający na celu zwiększenie poziomu recyklingu opakowań po napojach, takich jak plastikowe butelki, puszki aluminiowe czy szklane butelki wielokrotnego użytku. Polega on na tym, że przy zakupie napoju konsument płaci dodatkową, niewielką kwotę - kaucję - która jest zwracana po oddaniu pustego opakowania do specjalnego punktu zbiórki, np. w sklepie lub automacie. Dzięki temu rozwiązaniu ogranicza się ilość odpadów trafiających do środowiska, a jednocześnie promuje się ponowne wykorzystanie surowców. System ten jest częścią szerszej polityki ochrony środowiska i wpisuje się w działania Unii Europejskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak jednak działa oraz jaka jest świadomość wśród społeczeństwa?

Tylu Polaków korzysta z systemu kaucyjnego

Sondaż instytutu IQS dla ALPLA pokazał, jak wygląda świadomość systemu kaucyjnego w Polsce oraz ilu Polaków faktycznie z niego korzysta. Z badania wynika, że 88 proc. respondentów wie o tym, że system obowiązuje, natomiast 6 proc. twierdzi, że dopiero będzie wprowadzony. Co ciekawe, również 6 proc. osób w ogóle nie słyszało o tej nowości. Dowiadujemy się też, że butelki do kaucjomatu zwraca 62 proc. badanych - w tym 40 proc. regularnie - a 22 proc. sporadycznie. 

Problemy systemu kaucyjnego. Co denerwuje Polaków?

Zgodnie z danymi z badania okazuje się, że głównym wyzwaniem dotyczącym systemu kaucyjnego jest kwestia zbierania butelek w domu. Kolejnym aspektem, który utrudnia bycie eko jest często nieczynny lub zapchany butelkomat. Osoby niezbierające opakowań w ogóle zdradziły, iż dla nich dużym problemem okazuje się natomiast brak kaucjomatu w okolicy.

