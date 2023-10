W Gdańsku turyści sięgną głębiej do kieszeni! Klamka zapadła

Tragiczny wypadek pod Kościerzyną. Naćpany kierowca zabił szanowanego lekarza

Doktor Radosław Flisikowski był nietuzinkową osobą. W Kościerzynie i w najbliższej okolicy prawie wszyscy znali urologa. Lekarz zginął w wypadku pod Kościerzyną. Dramat rozegrał się w ostatnią niedzielę (22 października 2023 r.). 48-latek został potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych, przez kierującego audi. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. We wtorek, 24 października, na miejscu zdarzenia odbyła się wizja lokalna. Wiele śledczym powiedziały wyniki badań na zawartość substancji psychoaktywnych. We krwi sprawcy były zabronione środki. Okazało się, że jechał on po amfetaminie.

Czytaj więcej o sprawie: Wielka żałoba po tragicznej śmierci znanego lekarza. Ludzie nie mogą uwierzyć

Prokurator postawił podejrzanemu zarzut spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem narkotyków.

- Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów. Sąd Rejonowy na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy - mówi nam prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - Po zmianie prawa kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności nie mniejszą niż pięć lat a maksymalnie 20 lat - dodaje rozmówczyni "Super Expressu".

Kondolencje rodzinie zmarłego lekarza złożyła również starosta kościerski Alicja Żurawska. - Niesamowicie szokująca wiadomość o tragicznej śmierci dr Radosława Flisikowskiego. To wyjątkowo trudne do uwierzenia... Pan Radosław Flisikowski był nie tylko dobrym i oddanym lekarzem, ale także znakomitym sportowcem i wspaniałym człowiekiem. Jego wkład w społeczność zawsze będzie pamiętany i stale wspominany. Moje serdeczne słowa wsparcia i głębokie współczucie dla rodziny w tej trudnej chwili - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W żałobie są także współpracownicy z NZOZ Przychodnia Kościerzyna. - Radek był nie tylko znakomitym chirurgiem i urologiem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, z sercem na dłoni dla pacjentów. Jego pogoda ducha i optymistyczne podejście do życia zarażało nas wszystkich. Nagła śmierć Radka jest dla nas nieodżałowaną stratą - wspominają koledzy i koleżanki z pracy. - W tych trudnych chwilach chcemy wyrazić nasze najszczersze kondolencje Żonie, Mamie oraz Córkom. Nasze myśli i modlitwy są z Wami - dodają.

Pogrzeb Radosława Flisikowskiego odbędzie się w czwartek, 26 października o godz. 11.30 w kościele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie. Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia.