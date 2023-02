Irek ewakuował mieszkańców z budynku, nagle doszło do wybuchu. 33-latek nie przeżył

Sceny jak z gangsterskiego filmu! Ukraińcy dusili go plastikowym workiem, okradli i wyrzucili z samochodu

Ksiądz z Pomorza zorganizował dzieciom... studniówkę! To nie żart

To, co wydarzyło się w Tczewie nie mieści się w głowie normalnego człowieka. Konkubent matki ofiary został zatrzymany, a ustalenia lokalnego portalu tcz.pl w jego sprawie przerażają. Podejrzany miał bić dziecko i uderzać nim o ścianę podczas nieobecności matki. Mężczyznę miał irytować płacz 2-miesięcznej dziewczynki. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tczewie. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, sprawa wzbudza ogromne emocje.

Tczew. Prokurator komentuje sprawę śmierci 2-miesięcznej dziewczynki

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Grażyna Wawryniuk poinformowała Polską Agencję Prasową, że dramat rozegrał się w zeszłym tygodniu na Pomorzu. Potwierdziła, że w oparciu o zebrany materiał dowodowy zarzut usiłowania zabójstwa został przedstawiony konkubentowi matki dziecka.

- Podejrzany nie przyznał się do jego popełnienia. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące - podsumowała rzeczniczka gdańskiej prokuratury. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy za zabójstwo dziecka powinna być kara śmierci? Tak Nie Nie mam zdania

Karawan zabiera zwłoki 2-latka, którego ciało znaleziono w domu pod Brodnicą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pobicia, gwałty, zastraszanie... W naszym bliskim otoczeniu ktoś może przeżywać PIEKŁO!

Jak reagować, żeby nie zaszkodzić? POSŁUCHAJ rozmowy z policyjnym ekspertem.