AI wybiera najpiękniejszą wieś Pomorza

W erze cyfrowej nawet konkursy piękna przenikają do świata algorytmów. Najnowsze badanie przeprowadzone przez sztuczną inteligencję wskazało Rokity w gminie Czarna Dąbrówka (powiat bytowski) jako najpiękniejszą wieś województwa pomorskiego. Co ciekawe, w 2024 roku to właśnie ta miejscowość zdobyła zaszczytny tytuł najpiękniejszej wsi pomorskiej, otrzymując nagrodę w postaci 30 tys. zł!

Rokity to harmonijne połączenie naturalnego piękna, dbałości o przestrzeń i niezwykle aktywnej społeczności - wieś, która zachwyca nie tylko krajobrazem, ale też duchem wspólnoty - stwierdziła AI.

To ona skradła serce AI. Wieś Rokity zachwyca

Rokity znajdują się ok. 20 km na południe od Bytowa, 80 km od Gdańska. Według sztucznej inteligencji Rokity zasługują na miano najpiękniejszej wsi w województwie pomorskim z kilku bardzo konkretnych i rzetelnie udokumentowanych powodów zarówno estetycznych, jak i społecznych. Czym więc Rokity urzekły AI?

Aktywna społeczność – prężnie działają tu Ochotnicza Straż Pożarna oraz koło gospodyń wiejskich, organizujące warsztaty, festyny i spotkania integracyjne.

Co warto zobaczyć w Rokitach i okolicy?

Jeśli planujecie odwiedzić wieś wybraną przez sztuczną inteligencję jako najpiękniejszą na Pomorzu, warto wiedzieć, że Rokity i jej okolica ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko sielski krajobraz. To idealne miejsce na spokojny wypoczynek, kontakt z naturą i odkrywanie uroków pomorskiej wsi. Co jednak konkretnie można robić na miejscu oraz co warto zobaczyć?

Spacer po wsi: zadbane zagrody, tradycyjne drewniane ogrodzenia, kwietne rabaty i malownicze uliczki robią wrażenie podczas przechadzek.

okoliczne drogi leśne świetnie nadają się na wycieczki. Zabytki w regionie: w Czarnej Dąbrówce warto zobaczyć klasycystyczny pałac i murowany kościół, nieco dalej natomiast znajduje się zamek w Bytowie z XIV wieku, który warto odwiedzić.

Sztuczna inteligencja potwierdziła to, co dostrzegli sami mieszkańcy i jury konkursu "Piękna Wieś Pomorska". Rokity to bowiem wieś, w której tradycja łączy się z nowoczesnością, a społeczność aktywnie dba zarówno o estetykę, jak i ekologię. Jeśli szukacie więc miejsca na weekendowy wypad lub ciche "biuro zdalne" w otoczeniu natury, miejscowość będzie strzałem w dziesiątkę!