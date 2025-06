Praca szuka człowieka? W sieci nie brakuje ofert

Nie da się ukryć, że obecnie znalezienie pracy jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, bowiem tak naprawdę wystarczy dostęp do internetu. W sieci pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia, zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i tych, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Co ciekawe, dotyczy to także popularnych sieci handlowych, które aktywnie rekrutują przez portale ogłoszeniowe i własne strony internetowe, oferując stabilne warunki, umowę o pracę i benefity już od pierwszego dnia tak jak Biedronka.

Biedronka szuka pracowników. Ile można zarobić?

Spoglądają na stronę careers.jeronimomartins.com można natknąć się na tysiące ofert pracy. Biedronka bowiem jako jeden z największych pracodawców w Polsce intensywnie poszukuje pracowników na różne stanowiska. Bardzo często powtarza się jednak ogłoszenie oferujące zatrudnienie na kasie. Osobom na takim stanowisku firma zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego, premie miesięczne, dodatki finansowe w ciągu roku oraz kartę Multisport. Jak natomiast wyglądają zarobki?

Osoba rozpoczynająca pracę na stanowisku sprzedawcy-kasjera w Biedronce może liczyć na wynagrodzenie brutto w przedziale od 5150 do 5500 zł miesięcznie. Po trzech latach pracy pensja wzrasta i wtedy wynosi od 5300 do 5750 zł brutto.

Rekrutacja w Biedronka. Sieć szuka nie tylko kasjerów

Choć ofert na stanowisko sprzedawca-kasjer jest najprawdopodobniej najwięcej, to nie brakuje także innych propozycji ze strony dyskontu. Poszukiwani są również pracownicy magazynu, którzy w większości przypadków zatrudniani są na podstawie umowy zlecenie. W gąszczu ogłoszeń można także natknąć się na oferty stanowisk kierowniczych, gdzie zarobki są najlepsze. Kierownik sklepu Biedronka otrzymuj bowiem pensję w wysokości 7,2 tysiąca złotych brutto miesięcznie.

