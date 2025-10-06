Ta prognoza nie spodoba się Polakom. Deszcz i wiatr zdominuje pogodę, synoptycy nie zostawiają złudzeń

Nadchodzi kapryśna pogoda, a z zachodu napłyną masy powietrza, które przyniosą deszcz, słońce i wysokie temperatury.

W najbliższych dniach spodziewane są silne wiatry, opady deszczu, a nawet śniegu w górach, ale bez przymrozków.

Temperatury osiągną nawet 18°C, ale weekend przyniesie ochłodzenie – sprawdź, jak przygotować się na nadchodzące zmiany!

W najbliższych dniach – jak podaje IMGW – do Polski napłyną masy powietrza z zachodu, co przyniesie nam kapryśną pogodę – momentami deszczową, jednak chwilami ze słońcem i dość wysokimi temperaturami jak na październik. Najbliższe dni będą też wietrzne i pochmurne, co niweluje do minimum ryzyko przymrozków. W ciągu dnia temperatura maksymalna na poziomie 10-14°C. W środku tygodnia możliwe 16-18°C. Synoptycy przewidują ochłodzenie w weekend (11-12 października). W dalszej części artykułu szczegóły prognozy pogody na poszczególne dni.

Wtorek (7 października) będzie pochmurny. - Miejscami, głównie na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, wystąpią przelotne opady deszczu. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach także śniegu (w Tatrach do 5-7 cm) – zapowiada IMGW.

Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 8°C. Na południu kraju około 11°C, na przeważającym obszarze kraju około 13°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą maksymalnie do 16°C na zachodzie.

W środę (8 października) pogodnie jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północnym zachodzie i północy, spadnie deszcz. Na termometrach maksymalnie od 12°C do 17°C. W czwartek (9 października) deszcz głównie w centrum i na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 13°C do 17°C.

Co z pogodą w weekend? W piątek (10 października) przelotny deszcz na południu kraju oraz w północno-wschodniej Polsce. Piątek będzie najcieplejszym dniem tygodnia, z temperaturą maksymalną od 13°C do 16°C. W zachodniej Polsce najcieplej, tam na termometrach do 18°C. - Wiatr zacznie się wzmagać – będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, nad morzem także dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni – przewiduje IMGW.

W sobotę (11 października) z północy na południe Polski prawdopodobnie przemieści się strefa frontu z zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Na termometrach maksymalnie od 12°C do 15°C. Na południu najcieplej, do 17°C. - Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni – informuje IMGW.

Niedziela (12 października) zapowiada się jako dzień pogodny, jedynie na południu kraju przelotny deszcz. Lekkie ochłodzenie, na termometrach maksymalnie od 11°C do 15°C. Osłabnie też wiatr.

Źródło: IMGW

