Tak rozpocznie się wrzesień w Polsce! IMGW publikuje najnowszą prognozę pogody

IMGW ostrzega przed zmienną pogodą

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę nad Europą kształtować będą przede wszystkim niże znad północnej części kontynentu. Wpływ wyżu ograniczy się głównie do zachodniej oraz częściowo centralnej Europy.

Polska znajdzie się pod wpływem układów niżowych, których ośrodki będą zlokalizowane przede wszystkim w rejonie Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu na wschód przez kraj będą przechodzić kolejne fronty atmosferyczne. Napłynie chłodne powietrze polarne morskie, jedynie na południowo-wschodnich krańcach kraju utrzyma się nieco cieplejsza masa powietrza.

Wtorek, 1 września z deszczem i burzami. Wiatr w porywach do 65 km/h

We wtorek, 1 września zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a przede wszystkim na północy i wschodzie kraju również burze. Podczas nich może spaść około 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 st. C, natomiast na południowym wschodzie będzie cieplej – od 23 do 25 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a nad morzem dość silny. Jego porywy osiągną do 60 km/h, a podczas burz nawet 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy i w centrum okresami wzrośnie do dużego. W tych regionach miejscami popada przelotny deszcz, a nad morzem możliwe będą także burze. Na Pomorzu suma opadów może sięgnąć 10 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 st. C, w rejonach podgórskich lokalnie spadnie do około 8 st. C, natomiast nad morzem utrzyma się w granicach 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.

Jaka pogoda w środę, 2 września? Miejscami znów popada

W środę, 2 września należy spodziewać się umiarkowanego, a okresami dużego zachmurzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu Polski, w tym na Śląsku i Kielecczyźnie, lokalnie może spaść około 10 mm deszczu. Termometry pokażą od 18 st. C nad morzem, przez około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a miejscami i okresami porywisty. Powieje z kierunków zachodnich.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie