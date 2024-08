Początek września bez upałów. Prognoza IMGW na 1.09.2024

W niedzielę (1 września) rozpoczyna się tzw. meteorologiczna jesień. Jaką pogodą nas przywita? Według prognozy IMGW, w pierwszym dniu września "Polska pozostanie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, przez południową połowę kraju równoleżnikowo zalegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego oddzielająca chłodniejszą masę powietrza na północy kraju od cieplejszego powietrza na południu". Nieznaczny spadek ciśnienia.

Z soboty na niedzielę (31 sierpnia/1 września) pogodna noc w północnej i zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz i zanikające burze. Na Pojezierzu Pomorskim na termometrach zaledwie 9°C, nad morzem, w górach i w centrum około 12°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W niedzielę (1 września) pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Jedynie w południowej Polsce możliwy przelotny deszcz deszcz oraz burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm, lokalnie w górach do 15 mm. Najchłodniej nad morzem, tam około 19°C. W centrum i na zachodzie do 24°C. Najcieplej na południowym wschodzie, ale już bez upałów, bo maksymalnie do 28°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Po weekendzie przez kilka dni odpoczniemy od upałów. Wysokie temperatury, przekraczające 30°C mają wrócić w połowie tygodnia. Więcej o pogodzie we wrześniu 2024 w materiale Pogoda na wrzesień 2024: Gorące powietrze uderzy w Polsce. Niespodziewana zmiana

Źródło: IMGW

