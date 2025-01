sport

Takiego boiska w Trójmieście nie było. Jeżdżą po nim na rowerach!

Bike polo to bardzo dynamiczna i widowiskowa dyscyplina. Sześciu zawodników śmiga z szaloną prędkością po boisku i wymachuje kijami, tak by huknąć w piłkę i posłać ją do bramki przeciwnika. A to wszystko... na rowerach. W Gdańsku powstało pierwsze w województwie boisko do bike polo.