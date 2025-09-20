Tam nie wjedziesz hulajnogą elektryczną! "Wyłączy się sama"

Hulajnoga elektryczna sama się wyłączy, gdy wjedzie na Monciak. Nowe zasady w Trójmieście

Koniec z hulajnogami elektrycznymi lawirującymi między pieszymi i stwarzającymi zagrożenie? Władze Sopotu postanowiły wziąć się za łamiących zakaz poruszania się tymi pojazdami w miejscach takich jak Monciak. Od czwartku, 19 września, część elektrycznych hulajnóg w Sopocie automatycznie zatrzymuje się, jeśli użytkownik spróbuje wjechać nimi na ul. Bohaterów Monte Cassino, plac Przyjaciół Sopotu lub skwer Kuracyjny. To efekt porozumienia miasta z operatorami Tier i Dott. Nowe rozwiązanie oznacza, że aplikacje zarządzające hulajnogami zdalnie wyłączą pojazd w momencie, gdy znajdzie się on w strefie obowiązującego zakazu ruchu. Dodatkowo użytkownicy będą otrzymywać ostrzeżenia na telefon o zbliżaniu się do takiej strefy.

"Będziemy zachęcać również innych operatorów hulajnóg działających na terenie Sopotu do podejmowania takich działań"

"Bardzo się cieszę z tego porozumienia. Będziemy zachęcać również innych operatorów hulajnóg działających na terenie Sopotu do podejmowania takich działań i wspólnego wypracowywania zasad bezpiecznego poruszania się tymi pojazdami po mieście" – podkreśla w rozmowie z trojmiasto.pl Tomasz Dusza, komendant sopockiej Straży Miejskiej. Całkowity zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi i rowerami w centrum Sopotu obowiązuje już od kilku sezonów. Wprowadzono go, by chronić pieszych przed kolizjami, gdy rozpędzeni użytkownicy jednośladów lawirowali między tłumem. Dotychczas przestrzeganie zakazu wymagało interwencji straży miejskiej i często kończyło się mandatami. Teraz, dzięki współpracy z operatorami, liczba takich przypadków ma się znacząco zmniejszyć.

Co z pozostałymi operatorami? Miasto zapowiada rozmowy z Boltem

Na razie rozwiązanie obowiązuje tylko w przypadku pojazdów Tier i Dott. Miasto zapowiada rozmowy z kolejnymi operatorami, w tym z Boltem, który jest jednym z liderów rynku. Do czasu ich dołączenia do porozumienia, część hulajnóg nadal będzie mogła wjeżdżać na Monciaka i sąsiednie strefy objęte zakazem.

