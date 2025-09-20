Tam nie wjedziesz hulajnogą elektryczną! "Wyłączy się sama"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-20 13:38

Władze Sopotu walczą z użytkownikami hulajnóg elektrycznych, którzy łamią zakaz jeżdżenia nimi po zatłoczonych miejscach takich jak Monciak, powodując zagrożenie zwłaszcza dla pieszych. Ponieważ mimo mandatów nadal trafiają się tacy, którzy zakazami się nie przejmują, zostanie wprowadzone pewne techniczne rozwiązanie problemu.

hulajnogi elektryczne

i

Autor: Pixabay.com

Hulajnoga elektryczna sama się wyłączy, gdy wjedzie na Monciak. Nowe zasady w Trójmieście

Koniec z hulajnogami elektrycznymi lawirującymi między pieszymi i stwarzającymi zagrożenie? Władze Sopotu postanowiły wziąć się za łamiących zakaz poruszania się tymi pojazdami w miejscach takich jak Monciak. Od czwartku, 19 września, część elektrycznych hulajnóg w Sopocie automatycznie zatrzymuje się, jeśli użytkownik spróbuje wjechać nimi na ul. Bohaterów Monte Cassino, plac Przyjaciół Sopotu lub skwer Kuracyjny. To efekt porozumienia miasta z operatorami Tier i Dott. Nowe rozwiązanie oznacza, że aplikacje zarządzające hulajnogami zdalnie wyłączą pojazd w momencie, gdy znajdzie się on w strefie obowiązującego zakazu ruchu. Dodatkowo użytkownicy będą otrzymywać ostrzeżenia na telefon o zbliżaniu się do takiej strefy.

"Będziemy zachęcać również innych operatorów hulajnóg działających na terenie Sopotu do podejmowania takich działań"

"Bardzo się cieszę z tego porozumienia. Będziemy zachęcać również innych operatorów hulajnóg działających na terenie Sopotu do podejmowania takich działań i wspólnego wypracowywania zasad bezpiecznego poruszania się tymi pojazdami po mieście" – podkreśla w rozmowie z trojmiasto.pl Tomasz Dusza, komendant sopockiej Straży Miejskiej. Całkowity zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi i rowerami w centrum Sopotu obowiązuje już od kilku sezonów. Wprowadzono go, by chronić pieszych przed kolizjami, gdy rozpędzeni użytkownicy jednośladów lawirowali między tłumem. Dotychczas przestrzeganie zakazu wymagało interwencji straży miejskiej i często kończyło się mandatami. Teraz, dzięki współpracy z operatorami, liczba takich przypadków ma się znacząco zmniejszyć.

Co z pozostałymi operatorami? Miasto zapowiada rozmowy z Boltem

Na razie rozwiązanie obowiązuje tylko w przypadku pojazdów Tier i Dott. Miasto zapowiada rozmowy z kolejnymi operatorami, w tym z Boltem, który jest jednym z liderów rynku. Do czasu ich dołączenia do porozumienia, część hulajnóg nadal będzie mogła wjeżdżać na Monciaka i sąsiednie strefy objęte zakazem.

Super Express Google News
Sonda
Czy twoje dziecko jeździ na hulajnodze elektrycznej?
Gdańsk, Gdynia czy Sopot? Rozpoznaj jakie miasto jest na zdjęciu!
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto jest na zdjęciu?
Gdańsk, Gdynia czy Sopot?
Cudem uniknął śmierci! 13-latek wjechał pod auto na hulajnodze!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SOPOT
HULAJNOGI ELEKTRYCZNE