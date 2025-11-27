Prokuratura w Tczewie wszczęła śledztwo po tragicznej śmierci 11-latki, której ciało znaleziono na torach kolejowych.

Dziewczynka, która miała niedługo obchodzić urodziny, została potrącona przez pociąg towarowy na wieczornym spacerze.

Trwa ustalanie, co mogło skłonić ją do tak desperackiego kroku; śledczy badają jej sytuację rodzinną i szkolną.

Czy za tragedią kryją się nieznane motywy, czy też był to nieszczęśliwy wypadek?

Tczew. 11-latka zginęła pod kołami pociągu. Prokuratura bada sprawę

Śledztwo w kierunku targnięcia się na swoje życie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Tczewie po śmierci 11-latki - informuje "Fakt". W niedzielę, 23 listopada, w godzinach wieczornych dziewczynka wyszła na spacer z pasem, a kilka godzin później miejscowa policja otrzymała informacja o znalezieniu jej ciała na linii kolejowej - potrącił ją pociąg towarowy.

30. listopada miała obchodzić 12. urodziny, ale dzień wcześniej odbędzie się jej pogrzeb. Nadal nie wiadomo, co mogło pchnąć dziewczynkę do tak radykalnego kroku. Sekcja zwłok potwierdziła, że na ciele 11-latki były tylko obrażenia spowodowane wypadkiem na torach.

- Będziemy badać sytuację rodzinną tej dziewczynki, osobistą, szkolną, celem ustalenia czy były jakieś okoliczności, które mogły spowodować chęć targnięcia się na swoje życie. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, by doszło tu do działania osoby trzeciej, czyli przestępczego pozbawienia życia, ale to wszystko okaże się w toku dalszego postępowania - powiedział "Faktowi" Jarosław Michalak, prokurator rejonowy w Tczewie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.