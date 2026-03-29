Te części Polski niedługo zetnie mróz! "Nawet minus pięć stopni"

W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe przymrozki, IMGW wydał ostrzeżenia

To jeszcze nie koniec minusowych temperatur!| Pogoda w Polsce w najbliższych dniach będzie bardzo zmienna. W dzień zrobi się cieplej, ale noce przyniosą wyraźne ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Najtrudniejsza sytuacja czeka kierowców i rolników w nocy z niedzieli na poniedziałek. W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera. Według synoptyków lokalnie może być około minus 2 stopni, a przy gruncie nawet minus 5. To oznacza ryzyko oblodzenia dróg. W ciągu dnia w niedzielę pogoda jest zróżnicowana. Na wschodzie zrobiło się najcieplej – nawet do 18 stopni. W centrum jest około 14–16 stopni. Na zachodzie znacznie chłodniej, tylko 8–10 stopni, a nad morzem jeszcze mniej.

W ciągu najbliższej nocy, z 29 na 30 marca, sytuacja się zmieni. Na południu i południowym wschodzie może dalej padać, a w górach pojawi się nawet śnieg. W innych częściach kraju rozpogodzenia, ale to właśnie tam zrobi się najzimniej. Spadki temperatury będą najbardziej odczuwalne na północy i zachodzie. IMGW wydał ostrzeżenia dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, niemal całego woj. lubuskiego i dolnośląskiego, części wschodniej opolskiego, zachodniej i północno-wschodniej kujawsko-pomorskiego, północnej i północno-zachodniej części mazowieckiego i północnej części podlaskiego. Będą obowiązywać od godz. 22.00 w niedzielę do godz. 7.00 w poniedziałek.

W poniedziałek możliwe burze, ale i śnieg!

Poniedziałek przyniesie kolejne zmiany. Na zachodzie pogoda się pogorszy – pojawią się przelotne opady, a miejscami nawet burze z deszczem i śniegiem. Temperatura spadnie tam do 6–8 stopni. W centrum będzie spokojniej i cieplej, do około 12 stopni, a na wschodzie nawet 13. W nocy z poniedziałku na wtorek znów zrobi się zimno. W wielu miejscach temperatura ponownie spadnie poniżej zera. Na południu możliwe będą opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. We wtorek w całym kraju będzie podobnie – około 8–10 stopni, a na wschodzie trochę cieplej. Nadal możliwe będą przelotne opady. Najchłodniej będzie nad morzem, a w górach utrzymają się zimowe warunki.

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!

