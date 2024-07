Tego nie wolno robić na plaży. Szokujące, jakie grożą za to mandaty!

Jadowite pająki w porcie w Gdańsku! Przypłynęły transportem wojskowym? To owiany złą sławą gatunek

Skoki do wody, kąpiele w niedozwolonych miejscach czy nieodpowiednie opiekowanie się dziećmi - za to wszystko można dostać na plaży w Polsce słone mandaty. Zdarza się, że plażowicze nie mają świadomości, że ich zachowanie może być uciążliwe dla innych wypoczywających turystów. Często na tyle, że z problemem zgłaszają się właśnie do służb. Powody, za które można dostać mandat, są różne.

- Niezachowanie ostrożności podczas trzymania psa na smyczy, straszenie ptactwa wodnego. Niebezpieczne zachowania podczas kąpieli, m.in. skoki do wody. Nieprawidłowe sprawowanie opieki nad małoletnimi, kradzieże mienia. Za spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, rozpalanie ognisk, naruszenie przepisów dotyczących zwierząt, zakłócenie porządku publicznego można dostać mandat karny. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez patrol policji. Wszystkim policjantom zależy na tym, aby wakacje przebiegły bezpiecznie - mówi mł. asp. Ewa Kurowska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, w rozmowie z "Wirtualną Polską".

Jakie kary grożą za nieodpowiednie zachowanie na plaży?

Za zakłócanie porządku publicznego grozi nam mandat od 100 do 500 zł, za zaśmiecenie aż 500 zł. Należy także pamiętać o odpowiednim zajmowaniu się psem na nadmorskich plażach.

- Odpowiednio pilnować trzeba też czworonoga, z którym przyszło się na plażę. Kto nie zachowa zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 par. 1 Kodeksu wykroczeń) naraża się na mandat w wysokości od 50 do 250 zł. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. W okresie wakacyjnym nie wolno przychodzić ze zwierzęciem na teren kąpieliska (mówi o tym regulamin) - przekazała "WP" insp. Monika Domachowska.

