i Autor: Canva

Warto wiedzieć

To już koniec sklepów, jakie znamy? Wkrótce będzie ich znacznie mniej. Dramatyczne prognozy

Polski handel wkracza w nową, znacznie trudniejszą epokę. Eksperci ostrzegają, że to, co do niedawna uznawano za normę - pełne sklepy, rosnące centra handlowe i dynamicznie rozwijające się sieci - może wkrótce stać się przeszłością. Wszystko przez niepokojące zmiany, które zachodzą znacznie szybciej, niż wielu się spodziewało.