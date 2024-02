Do 2060 roku liczba Polaków spadnie na łeb, na szyję. Dane są nieubłagane!

i Autor: PIXABAY Polaków cały czas ubywa. Do 2060 roku liczba ludności zmniejszy się o kilka milionów. Dane są nieubłagane

NAJNOWSZE DANE

Polaków cały czas ubywa. Do 2060 roku liczba ludności spadnie na łeb, na szyję. Dane są nieubłagane

Jak wynika z prognoz ekspertów portalu „rankomat.pl”, do 2060 roku polska populacja zmniejszy się aż o kilka milionów. Oprócz tego, o ponad jedną trzecią wzrośnie liczba osób w wieku 65 lat i więcej, a osób w wieku 80 lat i więcej – podwoi się. Co to dla nas oznacza? Jakie będą następstwa wymierania Polaków?