To tam ukrył się Grzegorz Borys? Pies zgubił trop, policja na moście zatrzymuje samochody

16:02

Poszukiwania Grzegorza Borysa powróciły do punktu początkowego. Jak podaje PAP, nurkowie przeszukali mokradła znajdujące się w pobliżu domu domniemanego zabójcy Olusia. Bezpośrednio po zabójstwie to właśnie przy mokradłach, nieopodal Źródła Marii pies zgubił trop 44-letniego mężczyzny. Służby zatrzymują i sprawdzają auta przejeżdżające przez most w rejonie ulic Górniczej i Źródła Marii.