Tragedia na promie. Przyczyna śmierci Pauliny i Leszka. Sekcja zwłok i kluczowe dokumenty

Poszedł popływać z 16-letnim synem w Bałtyku. Tragiczne wieści. Dyrektor MSPiR: Co z wami?? Wszędzie ogłaszają sztorm!!

Tragedia na promie Stena Spirit. Sekcja zwłok i kluczowe dokumenty

Mariusz Duszyński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał portalowi Trojmiasto.pl, że śledczy otrzymali ze Szwecji dokumentację z postępowania prowadzonego przez tamtejsze służby w sprawie tragedii na promie Stena Spirit. Od piątku (4 sierpnia) ciała 36-letniej Pauliny oraz jej 7-letniego synka Leszka znajdują się w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z informacji portalu wynika, że odbyła się już sekcja zwłok jednej z ofiar tragedii, jednak prokuratura nie zna jeszcze jej wyników.

- W najbliższych dniach zostanie powołany tłumacz przysięgły języka szwedzkiego, celem przetłumaczenia otrzymanej dokumentacji na język polski. Termin wykonania tłumaczenia w tej chwili nie jest możliwy do określenia z uwagi na obszerność przekazanego materiału. Dopiero po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją i uzyskaniu wyników sekcji zwłok prokurator referent podejmie decyzję co do dalszego biegu śledztwa - powiedział portalowi Trojmiasto.pl Mariusz Duszyński.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Matka Polka skacze ratować synka który wypadł za burtę promu. Rekonstrukcja zdarzeń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.