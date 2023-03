Tragedia na przejeździe kolejowym. Wstrzymano ruch pociągów

Zaczęło się od rutynowej kontroli, a skończyło na kryminale! Nie zgadniesz, co mieszkaniec Człuchowa miał w domu

Makabra na działkach w Gdyni Redłowie. Zabił go, bo włamał się do domu?! "Stanął nad łóżkiem"

Wejherowo. Śmierć na torach. Pociąg potrącił pieszego

Jak doszło do tragedii? - W środę po godz. 13 na przejeździe kolejowym na ul. Puckiej w Wejherowie doszło do śmiertelnego potrącenia osoby pieszej - podała PAP oficer prasowa wejherowskiej komendy asp. sztab. Anetta Potrykus. Przedstawiciel PKP PLK Przemysław Zieliński powiedział, że pociąg relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny, pod kołami którego zginął człowiek, w dalszą drogę ruszy po zakończeniu czynności prokuratorskich. - Podróżni, którzy znajdowali się w pociągu, zostaną przewiezieni do Szczecina autobusami - zapewnił.

W związku ze śmiertelnym wypadkiem zamknięty jest przejazd kolejowy. Na trasie Reda - Wejherowo - Reda wstrzymano ruch pociągów dalekobieżnych i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Rzecznik PKP SKM w Trójmieście Tomasz Złotoś dodał, że w związku ze wstrzymaniem ruchu pociągów z Wejherowa została uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza. Są to dwa oznaczone autobusy PKS Wejherowo. - Autobusy będą kursować wahadłowo na odcinku Wejherowo - Reda - Wejherowo - oznajmił Złotoś.

- Funkcjonariusze pracują na miejscu zdarzenia, wykonują oględziny, ustalają świadków, przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia. Czynności są wykonywane pod nadzorem prokuratora - zaznaczyła asp sztab. Potrykus i dodała, że utrudnienia drogowe mogą potrwać nawet do 3 godzin.

Sonda Nie boisz się podróżować pociągiem? NIE TAK NIE WIEM