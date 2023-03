Czasami bywa tak, że kontrola policyjna zamienia się w konkretne dochodzenie. Mimo wszystko, przypadek z Człuchowa jest szczególny. W minioną niedzielę (12 marca 2023 r.) o godzinie 21:30 został zatrzymany kierowca peugeota. Cytując słynny komentarz sportowy "I kiedy wydawało się..." - podczas legitymowania kierowca nerwowo się zachowywał i był nadpobudliwy.

- Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość i okazało się, że 31-letni kierowca z gminy Człuchów jest nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo kierowca miał przy sobie niewielkie ilości amfetaminy i marihuany. Policjanci zatrzymali mężczyznę i odholowali samochód na policyjny parking - informują policjanci z biura prasowego KPP w Człuchowie.

Człuchów. Policjanci pojechali do jego mieszkania. Znaleźli mnóstwo "skarbów"

Im dalej w las, tym kierowca wpadał w coraz większe tarapaty. W komendzie badanie testerem wykazało również, że 31-latek znajduje się pod działaniem amfetaminy i marihuany, pobrano mu krew do szczegółowych badań na zawartość substancji zabronionych w organizmie.

- W poniedziałek kryminalni sprawdzili mieszkanie zatrzymanego 31-latka i znaleźli w nim dodatkowo kilka sztuk nielegalnej amunicji. Wczoraj zatrzymany kierowca usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat, odpowie również za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu i posiadanie ostrej amunicji bez zezwolenia, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - informują człuchowscy policjanci.

