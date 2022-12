i Autor: pixabay.com Tragedia w Leźnie! Mężczyzna spadł z masztu telefonii komórkowe. Zginął na miejscu

Potworny wypadek

Tragedia w Leźnie! Mężczyzna spadł z masztu telefonii komórkowej. Zginął na miejscu

ago 9:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dramat w woj. pomorskim! We wtorek, 20 grudnia w Leźnie doszło do potwornej tragedii. 36-latek, wykonując prace na maszcie telefonii komórkowej, spadł z wysokości ok. 50 m. Niestety 36-latek zginął na miejscu. Sprawę zdarzenia bada policja.