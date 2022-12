Dziecko potrącone na przejściu! Fatalny wypadek w Redzie

Potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych - tak w telegraficznym skrócie wyglądał wypadek, do którego doszło w Redzie w powiecie wejherowskim. Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 grudnia, po godz. 18, na drodze krajowej nr 6. Jak informuje "Dziennik Bałtycki", samochód osobowy uderzył w dziecko na pasach na ul. Wejherowskiej, a poszkodowany z obrażeniami ciała został zabrany karetką pogotowia do szpitala. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie jeszcze w środę ma podać więcej szczegółów na temat przebiegu wypadku.

