Tragiczny karambol na A1! Zderzyły się ciężarówki i bus, jedna osoba nie żyje

Adrian Teliszewski
2025-08-11 20:00

W miejscowości Olsze (powiat tczewski) doszło do zderzenia trzech ciężarówek i busa. RMF FM podaje, że dwa z pojazdów stanęły w płomieniach, a służby ratunkowe potwierdziły śmierć jednej osoby. Autostrada w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego. Okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora.

i

Autor: KW PSP Gdańsk (2)/ Materiały prasowe
  • W poniedziałek, 11 sierpnia około godziny 18:26 na 42. kilometrze autostrady A1 w Olsze (powiat tczewski), w kierunku Łodzi doszło do zderzenia trzech ciężarówek i busa.
  • W wyniku wypadku jeden z uczestników zginął na miejscu, a dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
  • Autostrada A1 w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują liczne służby ratunkowe i policja, która wyjaśnia przyczyny wypadku pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać przez wiele godzin.

Karambol na A1 pod Tczewem. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, około godziny 18:26 na 42. kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi. Jak poinformował kpt. Konrad Majewski z PSP Tczew w rozmowie z reporterem RMF FM, zderzyły się trzy samochody ciężarowe i bus. Siła uderzenia była tak duża, że dwa z pojazdów momentalnie stanęły w ogniu.

- Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku o godzinie 18:26. Na miejsce zadysponowano liczne siły i środki, w tym 10 zastępów straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego – powiedział kpt. Majewski.

Niestety, pomimo szybkiej interwencji służb, jedna osoba zginęła na miejscu. Dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Ich stan jest monitorowany przez lekarzy.

Utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi

W związku z tragicznym wypadkiem, autostrada A1 w kierunku Łodzi została całkowicie zablokowana. Policja i służby drogowe zorganizowały objazdy, jednak należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

