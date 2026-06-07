Tropiki bez paszportu. Wakacje jak z egzotycznych wysp w Polsce

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-07 10:12

Egzotyczne wakacje kojarzą się zwykle z dalekimi podróżami, lotami międzykontynentalnymi i kosztownymi wyjazdami. Tymczasem coraz częściej okazuje się, że podobne widoki można znaleźć w Polsce. Turkusowa woda, miejskie kanały, pustynne piaski i plaże z palmami nie wymagają paszportu ani wielogodzinnych lotów.

Lato w Polsce może być egzotyczne

Zbliżający się sezon wakacyjny sprawia, że coraz więcej osób szuka pomysłów na krótkie, weekendowe wyjazdy bez konieczności dalekich podróży. W odpowiedzi na te potrzeby rośnie popularność miejsc, które jeszcze niedawno były traktowane głównie jako lokalne ciekawostki, a dziś stają się pełnoprawnymi atrakcjami turystycznymi. Wśród nich są zarówno naturalne krajobrazy, jak i starannie wypromowane przestrzenie rekreacyjne, które dzięki nietypowym skojarzeniom z egzotycznymi kierunkami zyskują zupełnie nowy wymiar i przyciągają turystów z całego kraju. O jakich miejscach mowa?

Polecany artykuł:

Tak wygląda największe lotnisko na świecie. Ma już 26 lat

Polskie tropiki, które oczarują każdego

Wakacje lada moment, więc rozmyślamy gdzie jechać tym razem. Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z podróżowania za granicę i odkrywa lokalne zakątki kraju. Jeśli również należysz do tego grona osób lub po prostu chcesz poznać Polskę jeszcze bardziej, sprawdź naszą poniższą galerię zdjęć. Właśnie tam umieściliśmy 4 miejsca, w których poczujesz tropikalny klimat bez okazywania paszportu i wielogodzinnego lotu!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To Polska! Egoztyczne perełki na mapie kraju [LISTA]

Kąpielisko Zakrzówek
Galeria zdjęć 7

Wakacje bez paszportu coraz popularniejsze

Trend "egzotyki bez paszportu" pokazuje, że podróżowanie nie zawsze musi oznaczać dalekie wyprawy. Coraz więcej osób odkrywa, że wyjątkowe widoki i wakacyjny klimat można znaleźć znacznie bliżej, niż się wydaje. Okazuje się, że nawet w Polsce znajdziemy perełki wakacyjne, gdzie poczujemy klimat jak z zagranicznych kurortów.

Wakacje 2026: do tych krajów Polacy najchętniej polecą na urlop

Pogoda na wakacje 2026

Lato 2026 w Polsce zapowiada się jako okres typowo wakacyjny, z dużą ilością ciepłych i słonecznych dni, ale jednocześnie z coraz częstszymi okresami upałów. Prognozy sezonowe wskazują, że temperatury w wielu regionach będą utrzymywać się powyżej wieloletniej normy, co sprzyja planowaniu urlopów nad wodą i krótkich wyjazdów weekendowych. Więcej o przewidywaniach pogodowych przeczytacie tutaj: Rekordowe upały 2026 w Polsce: Nawet 35°C i tropikalne noce. Górale już liczą straty?

QUIZ PRL. Wakacje w PRL. Komplet punktów tylko dla tych, którzy to przeżyli
Pytanie 1 z 15
Gdzie Polacy jeździli na zagraniczne wakacje w Polsce Ludowej?
QUIZ PRL. Wakacje w Polsce Ludowej
To najładniejsze miasta w Polsce. Na podium "Polska Wenecja" i nadbałtycki klejnot
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WAKACJE
WAKACJE POLAKÓW