Lato w Polsce może być egzotyczne

Zbliżający się sezon wakacyjny sprawia, że coraz więcej osób szuka pomysłów na krótkie, weekendowe wyjazdy bez konieczności dalekich podróży. W odpowiedzi na te potrzeby rośnie popularność miejsc, które jeszcze niedawno były traktowane głównie jako lokalne ciekawostki, a dziś stają się pełnoprawnymi atrakcjami turystycznymi. Wśród nich są zarówno naturalne krajobrazy, jak i starannie wypromowane przestrzenie rekreacyjne, które dzięki nietypowym skojarzeniom z egzotycznymi kierunkami zyskują zupełnie nowy wymiar i przyciągają turystów z całego kraju. O jakich miejscach mowa?

Polskie tropiki, które oczarują każdego

Wakacje lada moment, więc rozmyślamy gdzie jechać tym razem. Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z podróżowania za granicę i odkrywa lokalne zakątki kraju. Jeśli również należysz do tego grona osób lub po prostu chcesz poznać Polskę jeszcze bardziej, sprawdź naszą poniższą galerię zdjęć. Właśnie tam umieściliśmy 4 miejsca, w których poczujesz tropikalny klimat bez okazywania paszportu i wielogodzinnego lotu!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To Polska! Egoztyczne perełki na mapie kraju [LISTA]

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Wakacje bez paszportu coraz popularniejsze

Trend "egzotyki bez paszportu" pokazuje, że podróżowanie nie zawsze musi oznaczać dalekie wyprawy. Coraz więcej osób odkrywa, że wyjątkowe widoki i wakacyjny klimat można znaleźć znacznie bliżej, niż się wydaje. Okazuje się, że nawet w Polsce znajdziemy perełki wakacyjne, gdzie poczujemy klimat jak z zagranicznych kurortów.

Wakacje 2026: do tych krajów Polacy najchętniej polecą na urlop

Pogoda na wakacje 2026

Lato 2026 w Polsce zapowiada się jako okres typowo wakacyjny, z dużą ilością ciepłych i słonecznych dni, ale jednocześnie z coraz częstszymi okresami upałów. Prognozy sezonowe wskazują, że temperatury w wielu regionach będą utrzymywać się powyżej wieloletniej normy, co sprzyja planowaniu urlopów nad wodą i krótkich wyjazdów weekendowych. Więcej o przewidywaniach pogodowych przeczytacie tutaj: Rekordowe upały 2026 w Polsce: Nawet 35°C i tropikalne noce. Górale już liczą straty?

QUIZ PRL. Wakacje w PRL. Komplet punktów tylko dla tych, którzy to przeżyli Pytanie 1 z 15 Gdzie Polacy jeździli na zagraniczne wakacje w Polsce Ludowej? Bułgaria Włochy Portugalia Następne pytanie