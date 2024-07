Trwają poszukiwania 32-letniej Katarzyny Oldenburg. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Miłosz godzinami umierał pod dyskoteką. Wyrok jak za włamanie do piwnicy?!

32-letnia Katarzyna Oldenburg z Debrzna (woj. pomorskie) jest poszukiwana od 13 czerwca. Tego dnia kobieta z samego rana wyszła z domu i do tej pory do niego nie wróciła. Kamery monitoringu ostatni raz zarejestrowały ją o godz. 8:57, gdy robiła zakupy w sklepie Groszek przy ul. Ogrodowej 4 w Debrznie. Potem ślad po niej zaginął. Zrozpaczona rodzina kobiety apeluje do każdego o pomoc w poszukiwaniach. Partner Katarzyny po raz kolejny zorganizował wspólne przeszukiwanie terenu wraz z ochotnikami. Odbędzie się ono w sobotę, 6 lipca.

- Chciałbym Was prosić ostatni raz o pomoc w przeszukaniu zaznaczonego terenu na Łąkach. Mam nadzieję, że będzie można na Was liczyć tak samo jak ostatnio. Sytuacja jest bardzo poważna i stresująca, zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny. Oczywiście nie nalegam, a jedynie proszę, ja wszystko rozumiem, każdy ma swoje życie, dom, rodzinę i obowiązki... Dla chętnych - zbiórka jak ostatnio, na rynku w Debrznie, godzina 14:00, jeżeli nie będzie oczywiście padać... Sobota 6.07.2024. Z góry bardzo dziękuję wszystkim - napisał partner kobiety w mediach społecznościowych.

Partner kobiety podkreśla, że zaginięcie Katarzyny jest dla niego jednym z najgorszych momentów, z jakim musi się mierzyć.

- Osobiście dla mnie jeden z najgorszych momentów w życiu . Niepewność, niewiedza pomieszana z nadzieją, że Kasia wróci do domu: do mnie i do dzieci - napisał mężczyzna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGINIONEJ:

Katarzyna Oldenburg w chwili zaginięcia była ubrana w szary, prążkowany, niezapinany sweter, czarne getry, czarne buty płócienne i biały t-shirt. Miała ze sobą plecak koloru czarnego i założone okulary. Kobieta ma szczupłą sylwetkę, 166 cm wzrostu, włosy koloru ciemny blond, długie, lekko za ramiona.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu kobiety, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Człuchowie pod nr: 47 74 25 722 lub nr alarmowy 112, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.

GALERIA. Zagadkowe zaginięcie Katarzyny Oldenburg. 32-latka wyszła na zakupy i zniknęła. ZOBACZ ZDJĘCIA:

