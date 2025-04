Tu kształcą przyszłych lekarzy. W szpitalu w Redłowie powstała specjalistyczna klinika GUMedu

Placówka dydaktyczna i badawcza

Powołanie kliniki uniwersyteckiej oznacza nadanie jednostce statusu akademickiego. Dzięki temu placówka będzie mogła pełnić rolę dydaktyczną i badawczą w strukturach uczelni medycznych z szerokim dostępem do finansowania badań naukowych. To też przyczyni się do zdobywania i prezentowania wiedzy medycznej na wysokim poziomie dla studentów i lekarzy. A to z kolei zaowocuje wykorzystywaniem tej wiedzy w trakcie leczenia pacjentów.

To wielki krok naprzód. Status Kliniki podnosi rangę naszego szpitala i pozwala jeszcze intensywniej współpracować ze środowiskiem akademickim. To również ogromna szansa dla studentów medycyny, którzy zyskują możliwość nauki i praktyki w placówce o najwyższym poziomie referencyjności

– podkreśla prezes Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda. – Szpitale Pomorskie stają się miejscem, gdzie nowoczesna medycyna spotyka się z nauką i dydaktyką, tworząc fundamenty pod przyszłość rozwoju opieki zdrowotnej – tłumaczy Sobierańska-Grenda.

Jak informuje rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie Małgorzata Pisarewicz powstanie klinki: „to dowód dynamicznego rozwoju w zakresie wysokospecjalistycznych usług medycznych i w obszarze nauki i kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy”.

Tu łączą teorię z praktyką

Klinika chirurgii onkologicznej to miejsce, gdzie najnowsze osiągnięcia nauki łączą się z codzienną praktyką kliniczną.

– To zaszczyt i zobowiązanie. Wysokie kompetencje całego zespołu medycznego, w tym lekarskiego, dostęp do nowoczesnych technologii oraz bliska współpraca z uczelnią medyczną czynią z tej jednostki miejsce o wyjątkowym prestiżu – zarówno w skali województwa pomorskiego, jak i całego kraju – zauważa ordynator Klinicznego oddziału chirurgii onkologicznej z pododdziałem chirurgii nowotworów piersi, skóry i tkanek miękkich w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni dr Mariusz Szajewski.Nowa Klinika będzie kontynuować dotychczasowe leczenie pacjentów onkologicznych na najwyższym poziomie przy jednoczesnym otwarciu na nowe inicjatywy badawcze, innowacyjne metody leczenia oraz działalność edukacyjną.

Klinika to nie tylko nowa nazwa

– To przede wszystkim nowe możliwości rozwoju naukowego, prowadzenia ciekawych i potrzebnych badań naukowych oraz edukacji studentów i młodych lekarzy – mówi kierownik Kliniki chirurgii onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, były wieloletni ordynator gdyńskiego oddziału prof. dr hab. Wiesław J. Kruszewski. – Ta pierwsza w Szpitalu Morskim im. PCK klinika uniwersytecka to forma docenienia przez uczelnię potencjału naukowo-dydaktycznego, jaki ujawniliśmy w aktywności oddziału już przed laty. To także przyczynek do podobnego awansu innych jednostek Gdyńskiego Centrum Onkologii, już po części angażujących się w proces dydaktyczny studentów i lekarzy oraz w aktywność o charakterze naukowym – dodaje prof. Wiesław J. Kruszewski.

Źródło: pomorskie.eu