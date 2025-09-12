Tu za obiad w restauracji zapłacisz 7 zł. Polacy uwielbiają ten zakątek

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-12 6:21

Ceny w Polsce nie należą do najniższych, dlatego coraz więcej osób szuka miejsc, w których życie i wypoczynek kosztują znacznie mniej. Mało kto o tym wie, ale są takie lokalizacje, gdzie obiad w restauracji zjesz za 7 zł, kilogram bananów kupisz za niecałe 4 zł, a miesięczny bilet komunikacji miejskiej kosztuje mniej niż 30 zł. Brzmi jak raj, prawda?

  • Polacy szukają destynacji, gdzie życie i wypoczynek są znacznie tańsze niż w kraju.
  • Wietnam, uznany za najtańszy kraj świata, oferuje posiłki za 7 zł i niskie koszty życia.
  • Kraj ten przyciągnął miliony turystów, w tym tysiące Polaków, dzięki przystępnym cenom i egzotycznej ofercie.
  • Sprawdź, co jeszcze oferuje ten raj dla oszczędnych!

To najtańszy kraj świata. Dla Polaków będzie rajem

Polacy od lat uchodzą za naród, który potrafi liczyć każdą złotówkę - chętnie korzystamy z promocji, porównujemy ceny i wybieramy tańsze opcje. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularnością cieszą się miejsca, gdzie za niewielkie pieniądze można dobrze zjeść, komfortowo mieszkać i spędzić udany urlop. Przykładem takiej lokalizacji jest Wietnam, który po raz piąty z rzędu został uznany za najtańszy kraj do życia w prestiżowym rankingu platformy InterNations.

Wietnam numerem jeden dla oszczędnych

Z raportu wynika, że aż 89 proc. cudzoziemców mieszkających w Wietnamie ocenia koszty życia jako satysfakcjonujące, a 87 proc. przyznaje, że ich dochody pozwalają im żyć w pełnym komforcie. To dowód na to, że Wietnam jest nie tylko wyjątkowo tani, ale też zapewnia dobre warunki do codziennego funkcjonowania. Co ciekawe, dane z platformy Numbeo pokazują, że życie w stolicy Wietnamu, czyli w Hanoi jest o 30–60 proc. tańsze niż w Warszawie. Oto przykładowe ceny:

  • posiłek w niedrogiej restauracji – ok. 7 zł,
  • kolacja dla dwojga – poniżej 100 zł,
  • bochenek chleba 500 g – 3,31 zł,
  • kilogram bananów – 3,79 zł,
  • kilogram pomidorów – ok. 4 zł,
  • miesięczny bilet na komunikację – poniżej 30 zł,
  • litr benzyny – ok. 3,10 zł,
  • abonament telefoniczny – mniej niż 20 zł miesięcznie.

Niskie ceny w połączeniu z wyjątkową kuchnią sprawiają, że Wietnam jest idealnym kierunkiem nie tylko na luksusowe wakacje, ale i na dłuższy pobyt z ograniczonym budżetem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wietnam - kraj dla oszczędnych

Wietnam
10 zdjęć

Wietnam hitem wśród turystów

Wietnam przyciągnął w 2024 roku ponad 17,5 mln zagranicznych turystów, w tym około 50 tys. z Polski. Widać więc, że zainteresowanie tym kierunkiem jest naprawdę wysokie. Nie ma się co dziwić, zdarza się, że turyści są w stanie za około 4-5 tys. zł zapewnić sobie iście egzotyczne wakacje na ponad tydzień.

WAKACJE
PODRÓŻE