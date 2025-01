Zabrał go śmigłowiec

Volkswagen runął z mostu do rzeki! 33-latek reanimowany przez świadków. Wypadek w Pelplinie [ZDJĘCIA]

33-letni kierowca volkswagena passata przerwał barierki na moście na Wierzycy, po czym spadł z przeprawy prosto do rzeki. Do wypadku doszło w poniedziałek, 27 stycznia, po godz. 10. Z akwenu wyciągnęli go świadkowie zdarzenia, którzy widząc, że mężczyzna nie oddycha, przystąpili do reanimacji. Mężczyźnie udało się przywrócić funkcje życiowe, ale trafił do szpitala śmigłowcem LPR.