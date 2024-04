Nowe fakty w sprawie mordu

W domu grozy zamordowano trójkę noworodków. Potwór znęcał się nad dziećmi od 1996 roku. Przełomowe ustalenia

We wsi Czerniki (województwo pomorskie) niemal wszyscy bali się Piotra G. (55 l.). Ten mężczyzna miał znęcać się nad gromadką swoich dzieci. Potem zaczął gwałcić własne córki. Śledczy dowodzą, że gdy kobiety rodziły dzieci z kazirodczego związku, Piotr G. i Paulina G. zabijali noworodki. Nasz dziennikarz dotarł do przełomowej decyzji sądu w sprawie Piotra G. To samo spotkało jego najmłodszą córkę, która ma zarzut zabójstwa dwójki dzieci.