W dziewięciu województwach mgły zasłonią prawie wszystko! IMGW ostrzega

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-08 19:25

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed gęstą mgłą, która pojawi się w dziewięciu województwach. W sobotę (8 listopada) wieczorem, aż do niedzielnego poranka (9 listopada), widzialność może być ograniczona do 200 m. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Gęsta mgła spowije Polskę

i

Autor: KoolShooters/ Pexels.com
Super Express Google News
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w dziewięciu województwach.
  • Mgły ograniczą widoczność do 200 metrów, a na Wybrzeżu nawet do 500 metrów.
  • Alerty obowiązują od sobotniego wieczoru (8 listopada) do niedzielnego poranka (9 listopada).
  • Sprawdź, czy Twoje województwo jest objęte ostrzeżeniem i jak przygotować się na trudne warunki.

W sobotę (8 listopada) wieczorem zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Na obszarach dziewięciu województw, do niedzielnego poranka (9 listopada), będę się utrzymywać gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą obszar województwa zachodniopomorskie i pomorskie oraz część województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognozowane jest pojawienie się na tych terenach gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m. Alerty będą obowiązywać od godz. 20 w sobotę do godz. 9 w niedzielę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc.

Najpoważniejsza sytuacja ma być na Wybrzeżu.  IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed mgłami ograniczającymi widzialność od 200 do 500 metrów we wschodniej części strefy brzegowej. Alert ma obowiązywać w niedzielę do 10 rano.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ujawnili nową prognozę na zimę 2025/26. Wiemy, kiedy odśnieżarki pójdą w ruch. Jest data ostrego ataku zimy w Polsce

Polecany artykuł:

Taka pogoda będzie z Polakami podczas długiego weekendu. Wyraźna zmiana 9 listo…
Sonda
Czy sprawdzasz codziennie prognozę pogody?
Najsztub Pyta Markowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MGŁA
POGODA
OSTRZEŻENIA IMGW