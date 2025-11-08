W dziewięciu województwach mgły zasłonią prawie wszystko! IMGW ostrzega

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w dziewięciu województwach.

Mgły ograniczą widoczność do 200 metrów, a na Wybrzeżu nawet do 500 metrów.

Alerty obowiązują od sobotniego wieczoru (8 listopada) do niedzielnego poranka (9 listopada).

Sprawdź, czy Twoje województwo jest objęte ostrzeżeniem i jak przygotować się na trudne warunki.

W sobotę (8 listopada) wieczorem zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Na obszarach dziewięciu województw, do niedzielnego poranka (9 listopada), będę się utrzymywać gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą obszar województwa zachodniopomorskie i pomorskie oraz część województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognozowane jest pojawienie się na tych terenach gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m. Alerty będą obowiązywać od godz. 20 w sobotę do godz. 9 w niedzielę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc.

Najpoważniejsza sytuacja ma być na Wybrzeżu. IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed mgłami ograniczającymi widzialność od 200 do 500 metrów we wschodniej części strefy brzegowej. Alert ma obowiązywać w niedzielę do 10 rano.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Sonda Czy sprawdzasz codziennie prognozę pogody? Tak Nie