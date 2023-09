W Gdańsku już zagłosowali. Kiedy wyniki Budżetu Obywatelskiego?

Dobiegło końca głosowanie w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. W wyborze projektów, które zostaną zrealizowane za sumę ponad 20 mln zł wzięło udział 45 776 osób to więcej niż w roku ubiegłym. Wtedy zagłosowało

Budżet Obywatelski. Głosowało 45,7 tys. gdańszczan. Najstarsza uczestniczka ma 102 lata

Kobiety: 25 865 | Mężczyźni: 19 911

Najstarszy głosujący: 102 lata (kobieta)

Dzielnice z najwyższą frekwencją to:

29,11 % Letnica

18,17 % Wyspa Sobieszewska

17,39 % Piecki-Migowo

17,07 % Orunia Górna - Gdańsk Południe

13,59 % Brętowo i tyle samo Jasień

Dziesięć edycji Budżetu Obywatelskiego to 822 projekty, które przeszły do realizacji za kwotę ponad 157 milionów złotych - przypomina prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w słowie wstępnym do mieszkańców, którzy wejdą na portal gdansk.pl, by rozpocząć głosowanie w tegorocznym BO.

Które projekty zwyciężyły? Dowiemy się 29 września, w piątek.