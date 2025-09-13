Imiona to coś więcej niż tylko słowa - są ważnym elementem naszej tożsamości. Towarzyszą nam przez całe życie, mówią o naszych korzeniach, tradycji i kulturze. Często wybór imienia dla dziecka jest jednym z pierwszych i najważniejszych decyzji rodziców.

W niektórych rodzinach imiona przekazywane są z pokolenia na pokolenie, w innych wybiera się te modne i popularne. Ciekawostką jest, że imię, które w jednym kraju brzmi dostojnie lub nowocześnie, w innym może mieć zupełnie inne znaczenie – czasem zabawne, a czasem kłopotliwe. W ostatnim czasie pisaliśmy o imieniu Anna, które nieco zabawne znaczenie ma języku szwedzkim: W języku szwedzkim oznacza "kaczkę". Polacy regularnie dają tak na imię dzieciom. Teraz jednak zajmiemy się innym imieniem żeńskim, które tym razem w Hiszpanii może być przyczyną zabawnych sytuacji.

To słowo w Hiszpanii oznacza "cześć". W Polsce to popularne imię dla kobiet

Ola to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce, najczęściej będące zdrobnieniem od Aleksandry. W naszym kraju brzmi elegancko i nowocześnie, a od kilku lat regularnie trafia do czołówki list imion nadawanych dziewczynkom. Jednak w Hiszpanii słowo "hola" (wymawiane "ola") ma zupełnie inne znaczenie i może prowadzić do zabawnych sytuacji.

Okazuje się bowiem, że słowo oznacza po prostu "cześć". Kiedy więc Polka przedstawia się w Hiszpanii jako Ola, rozmówcy mogą przez moment pomyśleć, że właśnie się z nimi wita, zamiast mówić swoje imię. To drobna, ale zabawna zbieżność językowa, która może wywołać uśmiech w towarzystwie. Co ciekawe, dla Hiszpanów brzmi to bardzo naturalnie - w końcu na powitanie mówią tak codziennie.

Imię Aleksandra znaczenie

Imię Aleksandra ma korzenie w języku greckim i pochodzi od słowa "aleksein" oznaczającego "bronić" oraz "aner/andros" - "mężczyzna". W kulturze starożytnej imię to symbolizowało siłę oraz odwagę. Dziś imię Aleksandra jest imieniem, które również kojarzy się z siłą, odwagą i troską o innych.

Co ciekawe, Aleksandra od lat jest jednym z najchętniej wybieranych imion żeńskich w Polsce. Obecnie żyje aż 390 031 osób o tym imieniu, a tylko w 2024 roku narodziło się 1522 Aleksander, więc to naprawdę wysoki wynik.

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2024 roku