Imiona towarzyszą nam od pierwszych chwil życia i stają się częścią naszej tożsamości. Mogą nawiązywać do tradycji rodzinnych, kultury czy religii, ale też odzwierciedlać modę i trendy danego czasu. Niektóre z nich są ponadczasowe i od pokoleń cieszą się niesłabnącą popularnością, inne pojawiają się nagle, stając się tzw. hitami na kilka lat. Co ciekawe, zdarza się także, że imię, które w jednym kraju jest symbolem elegancji czy klasyki, w innym może brzmieć zupełnie inaczej, a nawet mieć zabawne lub kłopotliwe znaczenie. Wiedzieliście?

To imię w Szwecji oznacza "kaczkę". W Polsce nazywa się tak mnóstwo kobiet

Anna to jedno z najpopularniejszych imion - klasyczne, eleganckie i ponadczasowe. Ma długą tradycję i od wieków zajmuje czołowe miejsca w rankingach imion nadawanych w Polsce. Obecnie w naszym kraju żyje aż 1068 330 kobiet o imieniu Anna, więc jest to naprawdę ogromna liczba. Co ciekawe, bardzo często na kobiety o imieniu Anna woła się Anka. Mało kto jednak wie, że w Szwecji słowo "anka" ma zupełnie inne, zaskakujące znaczenie, bowiem w tłumaczeniu oznacza ono "kaczka". Jeśli więc masz na imię Anna i zamierzasz wyjechać do Szwecji np. na wakacje, nie zdziw się jeśli przy przedstawianiu się ktoś wybuchnie śmiechem. To, co dla nas jest bowiem imieniem o pięknej tradycji, tam może wywołać żartobliwy uśmiech.

Znaczenie imienia Anna

Imię Anna wywodzi się z języka hebrajskiego od słowa Channah, które oznacza "łaska" lub "pełna wdzięku". Do Europy trafiło za pośrednictwem Biblii, gdzie Anna była matką proroka Samuela. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych imion żeńskich na świecie, występujące w wielu kulturach i religiach. Co ciekawe, osoby o tym imieniu postrzegane są jako serdeczne, empatyczne, ciepłe i oddane innym. Często uchodzą za opiekuńcze, rodzinne i godne zaufania, ale jednocześnie potrafią być silne i konsekwentne w działaniu.