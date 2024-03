„Zwierzę konało w okropnych męczarniach”. Przecięli kotka gilotyną, nagranie wrzucili do sieci

Zaczęło się od niepokojącego zgłoszenia, które policjanci z Gdyni przyjęli w miniony wtorek (5 marca 2024). Świadkowie przekazali, że mężczyzna prowadzi auto bez tablic rejestracyjnych, na kolanach trzyma dziecko i najpewniej jest pijany. - Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres. W rozmowie z policjantami świadkowie potwierdzili to zdarzenie. Funkcjonariusze ustalili, że świadkowie widząc tą sytuację zwrócili uwagę mężczyźnie, który bardzo się zdenerwował, poszedł na swoją posesję i wrócił z drewnianym trzonkiem i uderzył nim w samochód świadków, uszkadzając go - wyjaśniła podkomisarz Jolanta Grunert, oficer prasowy KMP w Gdyni.

- Policjanci zatrzymali 43-latka. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało prawie 1,5 promila. Okazało się, że 43-latek ma dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania - dodała policjantka.

Gdynia: Kompletnie pijany kierowca z dzieckiem na kolanach. Co mu grozi?

Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Policjanci prowadzą czynności, do których będzie powołany biegły, aby sprawdzić stan upojenia 43-latka podczas kierowania pojazdem.

- Za kierowanie w stanie nietrzeźwości narażając życie i zdrowie małoletniego dziecka grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Za uszkodzenie mienia oraz niestosowania się do wyroków sądu można trafić do więzienia na okres 5 lat - podsumowała oficer prasowa gdyńskiej komendy.

