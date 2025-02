W zabiegu pomogła rozszerzona rzeczywistość. Innowacyjna operacja w pomorskim szpitalu

Wiemy, kiedy zniknie mróz. To początek wiosny? Temperatury ostro w górę, nawet 10 stopni na plusie!

To ważny krok w rozwoju nowych technik chirurgicznych, który wyznacza kierunki dalszego rozwoju.

Skomplikowany zabieg

Włoski chirurg prof. Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu Luigi Marano wspólnie z zespołem chirurgów z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz lekarzami Oddziału Kardiologicznego Szpitala św. Wojciecha z sukcesem przeprowadzili operację przepukliny rozworu przełykowego. Wykorzystali w niej trzy zaawansowane technologie: chirurgię robotyczną, druk 3D oraz rzeczywistość rozszerzoną (MR/AR). Pacjentem był młody mężczyzna chorujący na olbrzymią przepuklinę rozworu przełykowego z całkowitym przemieszczeniem żołądka do klatki piersiowej i skrętem wewnątrzpiersiowym.

Sytuację dodatkowo komplikowało skrócenie przełyku oraz wcześniejsze operacje na dwunastnicy. To jeszcze bardziej utrudniało prawidłowe umieszczenie żołądka i przełyku w ich anatomicznych lokalizacjach. Tego rodzaju schorzenia zazwyczaj wymagają rozległej operacji obarczonej dużym ryzykiem powikłań oraz bolesną i długotrwałą rekonwalescencją pooperacyjną

– wyjaśnia zastępca kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej AMiSNS w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku dr n. med. Jarosław Skokowski.

Jak poinformowała rzeczniczka spółki Copernicus Katarzyna Brożek: „dzięki zastosowaniu „immersyjnych technologii” przez dr n. med. Jarosława Skokowskiego i dr Marka Strzemskiego oraz druku 3D wykonanego przez dr Mateusza Wilkowskiego, prof. L. Marano i dr Sergii Girnyi przeprowadzili operację z wykorzystaniem robota da Vinci, wykonując jedynie pięć niewielkich nacięć”.

Chirurgia robotyczna

To stosunkowo nowa gałąź, która oferuje liczne korzyści. Chodzi m.in. o możliwość operowania z wykorzystaniem trójwymiarowego obrazu o wysokiej rozdzielczości. Co ważne, narzędzia robotyczne umożliwiają precyzyjne ruchy w ograniczonych przestrzeniach, zmniejszając ryzyko uszkodzenia sąsiadujących narządów. Robot da Vinci eliminuje fizjologiczne drżenie rąk chirurga i wzmacnia gesty z wyjątkową precyzją, co zwiększa bezpieczeństwo operacji, zmniejsza urazowość tkanek, minimalizuje krwawienie oraz skraca czas hospitalizacji i rekonwalescencji pacjenta.

