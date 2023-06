Wezwał policję tłumacząc, że matka robi krzywdę 3-latkowi. Zadziwiający finał interwencji

To nie była spokojna noc dla policjantów z Tczewa. Ok. godziny 3:00 funkcjonariuszy wezwał 38-letni mężczyzna. Zgłaszający alarmował, że matka niewłaściwie zajmuje się 3-letnim dzieckiem. Stróże prawa z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego z KPP w Tczewie pojechali do jednego z budynków mieszkalnych na terenie miasta, ale finał tego zdarzenia mógł zaskoczyć nawet ich samych. Najpierw okazało się, że zgłaszający jest pijany. Mimo wszystko, trzeba było zweryfikować niepokojące doniesienia.

Policjanci ustalili, że zgłoszenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. - Natomiast po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że 38-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Mieszkaniec Tczewa został zatrzymany i najbliższe 5 miesięcy spędzi w zakładzie karnym - przekazuje st. post. Katarzyna Ożóg, oficer prasowa tczewskiej komendy.

Można śmiało powiedzieć, że mężczyzna sam "wystawił się" stróżom prawa. Na szczęście jego fałszywe oskarżenie zostało zweryfikowane i matce nie grożą żadne sankcje.

