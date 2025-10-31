Wichura zmiotła drzewo na samochód. Ojciec i córka poszkodowani

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-10-31 8:24

Niebezpieczne zdarzenie w Antoninie (woj. pomorskie). W czwartek (30 października) ranne zostały tam dwie osoby, po tym jak podczas wichury drzewo spadło na samochód osobowy. Do szpitala trafił mężczyzna oraz jadące z nim dziecko.

Wichura zmiotła drzewo na samochód. Ojciec i córka poszkodowani

Autor: Domin / Pixabay Zdj. ilustracyjne
Wichura w Antoninie. Drzewo runęło na samochód, raniąc ojca i dziecko!

Straż pożarna poinformowała, że dwie osoby zostały ranne po tym, jak podczas wichury przechodzącej nad północną Polską, drzewo spadło na samochód osobowy w Antoninie (powiat kwidzyński).

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku powiedział w rozmowie z PAP w czwartek (30 października), że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w Antoninie o godz. 16.24. Na samochód osobowy spadło tam drzewo. Na skutek wypadku mężczyzna oraz jadące z nim dziecko trafili do szpitala.

Ponad 200 interwencji strażaków na Pomorzu

W czwartek (30 października) nad północną Polską przeszły wichury. Obowiązywało ostrzeżenie IMGW pierwszego i drugiego stopnia. W całym woj. pomorskim strażacy interweniowali ponad 200 razy, zaś w całym kraju – prawie 1800 razy. W piątek (31 października) wiatr nad Polską ma być już znacznie słabszy.

