Awaria silnika w awionetce. Dwie osoby na pokładzie, chwile grozy w powietrzu!

Awionetka awaryjnie lądowała pod Szczytnem. Dwie osoby miały niesamowite szczęście!

Awaryjne lądowanie awionetki na Mazurach. Do zdarzenia doszło w czwartek (30 października) około godz. 10 w okolicy miejscowości Trelkowo pod Szczytnem. Na pokładzie były dwie osoby, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wynika, że podczas lotu doszło do awarii silnika. Maszyna bezpiecznie wylądowała na polu. O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy szczycieńską policję. - W czwartek (30 października) w okolicy miejscowości Trelkowo doszło do awaryjnego lądowania awionetki. Na pokładzie znajdowali się dwaj mężczyźni, mieszkańcy województwa mazowieckiego - informuje st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Policjantka dodała, że zgłoszenie wpłynęło po godz. 10 od strażaków z KP PSP w Szczytnie. Pilot i pasażer byli trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. O zdarzeniu powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

