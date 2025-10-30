Awaria silnika w awionetce. Dwie osoby na pokładzie, chwile grozy w powietrzu!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-30 12:42

Chwile grozy na Mazurach. W czwartek (30 października) w okolicy miejscowości Trelkowo pod Szczytnem doszło do awaryjnego lądowania awionetki. Maszyna musiała lądować na polu po awarii silnika. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Awaryjne lądowanie awionetki pod Szczytnem

i

Autor: KPP w Szczytnie/ Materiały prasowe Awaryjne lądowanie awionetki pod Szczytnem (woj. warmińsko-mazurskie)
Super Express Google News

Awionetka awaryjnie lądowała pod Szczytnem. Dwie osoby miały niesamowite szczęście!

Awaryjne lądowanie awionetki na Mazurach. Do zdarzenia doszło w czwartek (30 października) około godz. 10 w okolicy miejscowości Trelkowo pod Szczytnem. Na pokładzie były dwie osoby, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wynika, że podczas lotu doszło do awarii silnika. Maszyna bezpiecznie wylądowała na polu. O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy szczycieńską policję. - W czwartek (30 października) w okolicy miejscowości Trelkowo doszło do awaryjnego lądowania awionetki. Na pokładzie znajdowali się dwaj mężczyźni, mieszkańcy województwa mazowieckiego - informuje st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Policjantka dodała, że zgłoszenie wpłynęło po godz. 10 od strażaków z KP PSP w Szczytnie. Pilot i pasażer byli trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. O zdarzeniu powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

CZYTAJ TEŻ: CBŚP zlikwidowało narkobiznes pseudokibica. Zobacz, co znaleźli!

Polecany artykuł:

Tragedia na drodze. Kierowca zasłabł i uderzył w latarnię
Sonda
Boisz się latać samolotem?
Awionetka runęła na ziemię
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZCZYTNO
POLICJA
AWIONETKA